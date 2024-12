Una testimone racconta l'atterraggio d'emergenza a Graz del volo Swiss

L'aereo svizzero a Graz. X

Un'esplosione, fumo in cabina, panico a bordo. Dopo l'atterraggio d'emergenza di un aereo svizzero a Graz, nella notte di lunedì, ora una testimone oculare ha raccontato l'accaduto.

Keystone-SDA SDA

Dopo l'atterraggio di emergenza di un aereo svizzero, a Graz, in Austria, una passeggera ha riferito di un'esplosione nel motore e di molto fumo in cabina.

«C'era uno strano rumore, molto fumo e la gente non riusciva a respirare. Non sapevo cosa fosse successo», ha dichiarato martedì in un'intervista al quotidiano austriaco «Kleine Zeitung». «C'è stata un'esplosione e poi è scoppiato il panico».

All'inizio stava dormendo, poi ha sentito un rumore e un odore di fumo. «Sono stata presa dal panico, non sapevo cosa stesse succedendo», ha detto la giovane donna. «Ho cercato di calmarmi».

Il capitano ha poi annunciato di dover effettuare un atterraggio di emergenza. Altri passeggeri avevano visto un'esplosione e un incendio sul motore.

Swiss non ha fornito inizialmente alcuna informazione sulle cause dell'incidente di lunedì. La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio è sempre la priorità assoluta, ha dichiarato la compagnia aerea, che sta lavorando a stretto contatto con le autorità competenti, le quali stanno indagando sull'incidente.

A causa delle indagini in corso, tuttavia, è possibile fornire solo informazioni limitate.

Aeroporto temporaneamente chiuso

Una cosa è chiara: diverse persone sono rimaste ferite nell'incidente. Secondo Swiss, cinque membri dell'equipaggio e dodici passeggeri hanno richiesto cure mediche dopo l'incidente.

Un membro dell'equipaggio è stato trasportato in ospedale in elicottero. Secondo la Direzione della Polizia di Stato della Stiria, l'uomo è attualmente in terapia intensiva ed è rimasto gravemente ferito. Secondo i primi accertamenti, le altre persone sono rimaste probabilmente ferite in modo lieve.

L'aeroporto di Graz è stato temporaneamente chiuso a causa dell'incidente.