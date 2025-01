Ritirati i ricorsi contro l'abbattimento dei lupi in Grigioni e Vallese (archivio) Keystone

Diverse organizzazioni ambientaliste hanno ritirato i ricorsi contro i permessi di abbattimento dei lupi nei cantoni dei Grigioni e del Vallese, che si basano sull'ordinanza transitoria in scadenza a fine mese.

Keystone-SDA, miho, ats SDA

Dal 1° febbraio entra in vigore una nuova base giuridica che fissa condizioni più severe per l'abbattimento. La correlazione tra interventi regolatori e danni sarà più chiara e i cantoni dovranno tenere in considerazione l'apporto positivo del lupo ai boschi di protezione, precisa un comunicato.

Pro Natura, WWF Svizzera e BirdLife Svizzera ritirano quindi i ricorsi pendenti dall'inverno 2023 relativi alle autorizzazioni di abbattimento nei Grigioni e in Vallese rilasciate sulla base dell'ordinanza transitoria.

L'attenzione è ora rivolta alla prossima estate, quando Confederazione e cantoni dovranno conformarsi alla nuova base giuridica. Le organizzazioni di protezione della natura esamineranno con attenzione le future decisioni di abbattimento, conclude il comunicato.