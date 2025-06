Il gigantesco libro istallato alla Bahnhofplatz di Berna dall'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR). Keystone

In occasione della giornata nazionale del rifugiato, l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) ha lanciato il «Tour de Suisse dell'umanità», una nuova serie di mostre ed eventi che partiranno da Berna per attraversare tutta la Confederazione.

Con questa azione, l'OSAR intende rafforzare la comprensione per i rifugiati, mettere in risalto le opportunità di una Svizzera aperta e solidale nonché coinvolgere il pubblico con e senza un passato migratorio in uno dialogo rispettoso, fa sapere l'organizzazione in un comunicato.

Al centro della mostra itinerante – inaugurata sabato mattina alla Bahnhofplatz di Berna – vi è un gigantesco libro nel quale il pubblico potrà letteralmente immergersi e rivivere la storia dell'integrazione in Svizzera attraverso i racconti di coloro che hanno trovato rifugio nella Confederazione. È prevista anche un'ampia gamma di eventi tra cui discussioni, letture e rappresentazioni teatrali.

Nella città federale l'istallazione sarà accessibile fino a domenica, prima di essere trasferita a Neuchâtel (1-5 luglio), Losanna (9-13 luglio), Lucerna (8-9 agosto), San Gallo (19-22 agosto) e Zurigo (19-25 settembre).