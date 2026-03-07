  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera La direttrice di H+: «Situazione estremamente tesa negli ospedali elvetici»

SDA

7.3.2026 - 08:33

La direttrice di H+ Anne-Geneviève Bütikofer. (Immagine d'archivio).
La direttrice di H+ Anne-Geneviève Bütikofer. (Immagine d'archivio).
Keystone

La situazione rimane «estremamente tesa» negli ospedali svizzeri, secondo la direttrice dell'organizzazione mantello del settore H+. Ci sono più pazienti da assistere con meno personale, il tutto in un contesto finanziario complesso, aggiunge.

Keystone-SDA

07.03.2026, 08:33

07.03.2026, 09:04

«A ciò si aggiungono oneri amministrativi crescenti, spesso non finanziati, che richiedono tempo al personale medico e infermieristico a scapito dei pazienti», prosegue Anne-Geneviève Bütikofer in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano Le Temps. I nosocomi «sono 'in terapia intensiva', ma piuttosto 'sotto stretta sorveglianza'».

La responsabile ricorda che la pressione politica legata all'aumento dei costi ha portato a un sottofinanziamento del 25% nell'ambito ambulatoriale e del 10% in quello ospedaliero. «Ciò significa che le tariffe attuali coprono solo il 75% delle prestazioni fornite. Gli ospedali devono compensare questa perdita di guadagno attingendo alle loro riserve o ai loro profitti».

Organizzazione non sostenibile

Secondo uno studio commissionato da H+ e pubblicato nel novembre 2025, il panorama ospedaliero svizzero non è organizzato in modo sostenibile: la domanda di prestazioni sanitarie è in aumento, la carenza di personale qualificato sta diventando sempre più grave e le tariffe non coprono i costi. Il documento raccomanda un miglior coordinamento e una migliore collaborazione tra gli ospedali, un rafforzamento dell'assistenza ambulatoriale e un'accelerazione della digitalizzazione.

La trasformazione nell'organizzazione ospedaliera «è già in corso», osserva Bütikofer su Le Temps. «Lo si vede molto bene con le strutture ospedaliere che collaborano o che funzionano in reti graduate e coordinate». Il personale sanitario definisce insieme quali prestazioni devono essere fornite, in quale luogo e con quale livello di esperienza e qualità, spiega, sottolineando che alcune attività altamente specializzate non possono essere mantenute ovunque se gli ospedali vogliono «garantire sicurezza ed eccellenza».

Per evitare un deterioramento del sistema sanitario, la direttrice di H+ vede tre priorità: «garantire l'accesso e la qualità delle cure, alleggerire il carico di lavoro del personale e avvicinare il finanziamento alla realtà dei costi».

Ma, aggiunge, la questione del rincaro è fondamentale. «A differenza di altri settori, le tariffe mediche non vengono automaticamente adeguate all'inflazione. Gli stipendi e i costi materiali aumentano, ma le entrate rimangono invariate, creando uno squilibrio strutturale».

I più letti

L'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi prenderemo più di mira, a meno che...»
Dubai è sotto attacco... e gli influencer non sanno più cosa possono pubblicare
Belen Rodriguez sbotta in TV per la cittadinanza italiana: «Sono qui da 20 anni»
Aldo Grasso su Stefano De Martino: «Sembra un animatore per feste a domicilio»
Se l'iniziativa SSR passa, chi vince? Ecco 100 anni di dibattito sul canone radiotelevisivo

Altre notizie

Svizzera. La sinistra rischia di dividersi sull'eventuale referendum contro il pacchetto di sgravi

SvizzeraLa sinistra rischia di dividersi sull'eventuale referendum contro il pacchetto di sgravi

Giornata internazionale. Le donne sfilano in Svizzera questo fine settimana per l'8 marzo

Giornata internazionaleLe donne sfilano in Svizzera questo fine settimana per l'8 marzo

Al voto l'8 marzo. Se l'iniziativa SSR passa, chi vince? Ecco 100 anni di dibattito sul canone radiotelevisivo

Al voto l'8 marzoSe l'iniziativa SSR passa, chi vince? Ecco 100 anni di dibattito sul canone radiotelevisivo