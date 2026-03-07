La direttrice di H+ Anne-Geneviève Bütikofer. (Immagine d'archivio). Keystone

La situazione rimane «estremamente tesa» negli ospedali svizzeri, secondo la direttrice dell'organizzazione mantello del settore H+. Ci sono più pazienti da assistere con meno personale, il tutto in un contesto finanziario complesso, aggiunge.

Keystone-SDA SDA

«A ciò si aggiungono oneri amministrativi crescenti, spesso non finanziati, che richiedono tempo al personale medico e infermieristico a scapito dei pazienti», prosegue Anne-Geneviève Bütikofer in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano Le Temps. I nosocomi «sono 'in terapia intensiva', ma piuttosto 'sotto stretta sorveglianza'».

La responsabile ricorda che la pressione politica legata all'aumento dei costi ha portato a un sottofinanziamento del 25% nell'ambito ambulatoriale e del 10% in quello ospedaliero. «Ciò significa che le tariffe attuali coprono solo il 75% delle prestazioni fornite. Gli ospedali devono compensare questa perdita di guadagno attingendo alle loro riserve o ai loro profitti».

Organizzazione non sostenibile

Secondo uno studio commissionato da H+ e pubblicato nel novembre 2025, il panorama ospedaliero svizzero non è organizzato in modo sostenibile: la domanda di prestazioni sanitarie è in aumento, la carenza di personale qualificato sta diventando sempre più grave e le tariffe non coprono i costi. Il documento raccomanda un miglior coordinamento e una migliore collaborazione tra gli ospedali, un rafforzamento dell'assistenza ambulatoriale e un'accelerazione della digitalizzazione.

La trasformazione nell'organizzazione ospedaliera «è già in corso», osserva Bütikofer su Le Temps. «Lo si vede molto bene con le strutture ospedaliere che collaborano o che funzionano in reti graduate e coordinate». Il personale sanitario definisce insieme quali prestazioni devono essere fornite, in quale luogo e con quale livello di esperienza e qualità, spiega, sottolineando che alcune attività altamente specializzate non possono essere mantenute ovunque se gli ospedali vogliono «garantire sicurezza ed eccellenza».

Per evitare un deterioramento del sistema sanitario, la direttrice di H+ vede tre priorità: «garantire l'accesso e la qualità delle cure, alleggerire il carico di lavoro del personale e avvicinare il finanziamento alla realtà dei costi».

Ma, aggiunge, la questione del rincaro è fondamentale. «A differenza di altri settori, le tariffe mediche non vengono automaticamente adeguate all'inflazione. Gli stipendi e i costi materiali aumentano, ma le entrate rimangono invariate, creando uno squilibrio strutturale».