Incidenti in montagna Obvaldo: cade in un crepaccio e muore sul Titlis

SDA

19.8.2025 - 19:53

Alle ricerche ha preso parte anche la Rega. (foto simbolica)
Alle ricerche ha preso parte anche la Rega. (foto simbolica)
Keystone

Un 57enne è morto sul Titlis, cima della Svizzera centrale, dopo essere caduto in un crepaccio. L'uomo, dichiarato disperso lunedì sera, è stato rinvenuto privo di vita oggi intorno a mezzogiorno.

Keystone-SDA

19.08.2025, 19:53

19.08.2025, 20:31

La vittima è un cittadino olandese residente nella regione, informa tramite una nota la polizia del canton Obvaldo. Il corpo è stato ritrovato sul ghiacciaio del Galtiberg.

Le forze dell'ordine erano state informate ieri in serata che l'uomo era uscito per un'escursione nella zona del Titlis e non era rientrato. Alle ricerche hanno preso parte la Rega e il Soccorso alpino svizzero.

