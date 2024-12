Grave episodio di intossicazione da monossido di carbonio ieri sera nel canton Obvaldo. (Immagine simbolica) Keystone

Ventisei persone hanno subito un'intossicazione da monossido di carbonio durante una cena ieri sera in una tenda in un campeggio a Giswil, nel canton Obvaldo. Diciassette sono state ricoverate.

SDA

Sabato sera, 26 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio durante una cena nella tenda della cattedrale in un campeggio a Giswil, nel canton Obvaldo. 17 di loro sono state trasportate in ospedale.

Intorno alle 22.30, diverse persone hanno improvvisamente perso i sensi o si sono sentite male, ha riferito domenica la polizia cantonale di Obvaldo.

Il gruppo di 35 persone è uscito immediatamente all'aria aperta. Secondo la polizia, 26 persone sono rimaste ferite e 17 sono state ricoverate in ospedale.

Intervenute squadre di soccorso da sette cantoni

Secondo le prime indagini, nel corso della serata si è verificato un eccessivo accumulo di monossido di carbonio nella tenda, che ha provocato l'avvelenamento da monossido di carbonio di diverse persone.

No si sa ancora se l'avvelenamento è legato a una stufa. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli. In collaborazione con l'Istituto di medicina legale di Zurigo, sta indagando sulla causa dell'aumento dell'accumulo di monossido di carbonio.

L'incidente ha provocato un ampio dispiegamento di servizi di emergenza. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i servizi di soccorso di ben sette cantoni, due elicotteri di salvataggio e diverse pattuglie di polizia.

ed, ats