  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tra Nidvaldo e Obvaldo Un turista 35enne muore durante un'escursione sull'Arvigrat

SDA

14.5.2026 - 18:00

Una gita in montagna si è trasformata in tragedia sull'Arvigrat, cresta fra i cantoni di Obvaldo e Nidvaldo: un escursionista di 35 anni, straniero e non conoscitore del territorio, è precipitato in un dirupo riportando ferite mortali.

Alle ricerche ha preso parte anche la Rega. (foto simbolica)
Alle ricerche ha preso parte anche la Rega. (foto simbolica)
sda

Keystone-SDA

14.05.2026, 18:00

14.05.2026, 18:39

L'incidente è avvenuto ieri nel territorio del comune di Kerns (OW), ma il corpo è stato ritrovato solo stamane alle 09.00, ha indicato oggi la polizia cantonale.

L'allarme era scattato intorno all'1.00 di notte, quando all'autorità è giunta la segnalazione che un uomo non era rientrato da un'escursione.

Il disperso è stato localizzato nella zona detta Reismattgraben: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli e della difficoltà del terreno.

Sul posto sono intervenute più forze di soccorso. La polizia cantonale di Nidvaldo ha partecipato con un cane da ricerca di persone, ma vi è stato supporto anche da parte di un elicottero della polizia cantonale di Zurigo e di un velivolo della Rega.

Si sono poi aggiunti il soccorso alpino e la polizia cantonale di Obvaldo.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
Michelle Hunziker rivela dalla Puglia: «Ecco qual è la mia farmacia»
Michelle Gisin parla a blue News: «Finché non dico il contrario, sono una sciatrice attiva»
Ornella Muti a 71 anni spiazza tutti: «Non faccio entrare il vecchiume dentro di me»
Un turista 35enne muore durante un'escursione sull'Arvigrat

Altre notizie

Accordi con l'Europa. Paul Richl sui Bilaterali III: «Berna cede più competenze all'Ue che con un'adesione»

Accordi con l'EuropaPaul Richl sui Bilaterali III: «Berna cede più competenze all'Ue che con un'adesione»

Basilea Campagna. Bancomat fatto esplodere ad Allschwil, malviventi in fuga

Basilea CampagnaBancomat fatto esplodere ad Allschwil, malviventi in fuga

Caso nella caserma del Giura. I soldati si lanciano granate fumogene, poi l'esercito trova centinaia di munizioni rubate

Caso nella caserma del GiuraI soldati si lanciano granate fumogene, poi l'esercito trova centinaia di munizioni rubate