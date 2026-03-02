  1. Clienti privati
Bilaterali III Il pacchetto di accordi CH-UE è stato firmato da Parmelin e von der Leyen

SDA

2.3.2026 - 12:50

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la presidente della Confederazione Ursula von der Leyen a Bruxelles per la firma del pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione europea
Keystone

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno firmato oggi a Bruxelles il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea. I Bilaterali III mirano a stabilizzare e ampliare le relazioni tra Berna e Bruxelles.

Keystone-SDA

02.03.2026, 12:50

«È un giorno importante per l'Unione europea e per la Svizzera», ha affermato von der Leyen prima della firma. Gli accordi sono equilibrati, pragmatici e porteranno benefici reciproci, ha dichiarato Parmelin in una conferenza stampa congiunta.

Per la cerimonia di firma, la presidente della Commissione europea ha ricevuto il presidente della Confederazione a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. L'evento è durato circa 30 minuti.

Il pacchetto di accordi è stato negoziato da marzo a dicembre 2024 tra Berna e Bruxelles. Può essere considerato come una continuazione degli accordi bilaterali esistenti noti come Bilaterali I e II ed è definito dal Consiglio federale anche come «Bilaterali III».

Si tratta del secondo tentativo di stabilizzare le relazioni. Tra il 2014 e il 2021 erano state condotte discussioni per un accordo quadro istituzionale, ma le parti non erano riuscite a trovare un accordo.

Nel mese di aprile 2021, Parmelin - già allora presidente della Confederazione - si era recato a Bruxelles da von der Leyen e insieme avevano constatato divergenze significative. Il mese successivo il Consiglio federale aveva quindi interrotto i negoziati, cosa che aveva peggiorato i rapporti.

Il Consiglio federale ha ripreso i negoziati e, a partire da marzo 2022, sono stati avviati colloqui esplorativi che, nell'ottobre 2023, hanno portato a una cosiddetta intesa comune (common undestanding) che ha costituito la base per gli accordi ora sottoscritti.

