Svizzera Il pacchetto di sgravi al Nazionale, gli aiuti Crans-Montana agli Stati

SDA

4.3.2026 - 07:16

L'aula che ospita le sedute del Consiglio nazionale
L'aula che ospita le sedute del Consiglio nazionale
Keystone

Riprendono stamane i lavori delle Camere federali. Il Consiglio nazionale (8.00-13.00 e 15.00-21.45) proseguirà il lungo dibattito avviato ieri sul programma di alleggerimento del bilancio della Confederazione.

04.03.2026, 07:16

Le misure di contenimento della spesa proposte dal governo prevedono sgravi per 2,4 miliardi di franchi nel 2027 e di circa 3 miliardi nel 2028 e 2029. Sono necessarie, secondo l'esecutivo, poiché da alcuni anni le uscite crescono più velocemente delle entrate. Il Consiglio degli Stati ha già esaminato questo dossier nel dicembre scorso, riducendo il volume delle economie di circa un terzo.

A fine giornata la Camera del popolo inizierà a discutere dell'iniziativa popolare sulla neutralità. Il testo, presentato da Pro Svizzera e dai membri dell'UDC, mira a rendere più restrittivo questo strumento di politica estera, facendo in modo che il Paese non aderisca ad alcuna alleanza militare né adotti sanzioni contro uno Stato belligerante.

I «senatori» hanno respinto l'iniziativa già la scorsa estate, presentando però un controprogetto diretto, con l'obiettivo di inserire la neutralità nella Costituzione, pur preservando la prassi attuale. La commissione preparatoria del Nazionale è contraria sia all'iniziativa che al controprogetto.

Gli Stati (8.15-13.00, eventualmente pomeridiana) tenteranno invece, tra le altre cose, di appianare le divergenze in merito alla pena detentiva a vita e alla questione del doppio cognome dopo il matrimonio. Si occuperanno inoltre anche di una mozione di Fabio Regazzi (Centro/TI) che chiede una base legale per l'abbattimento regolato dei lupi al superamento di una soglia numerica definita.

Il piatto forte della seduta sarà però la Legge federale sul sostegno alle vittime dell'incendio di Crans-Montana. La commissione preparatoria ha annunciato ieri il suo sostegno, con alcune riserve, a un contributo di solidarietà una tantum di 50 mila franchi a tutti i feriti e ai familiari delle persone decedute.

Accoglie inoltre con favore l'istituzione di una tavola rotonda sotto la guida della Confederazione, nell'ambito della quale sarà possibile condurre negoziazioni per giungere a soluzioni extragiudiziali.

