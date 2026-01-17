  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Parmelin su Crans-Montana: «Le conseguenze ci accompagneranno ancora per molto tempo»

SDA

17.1.2026 - 09:00

Parmelin ha ricordato le vittime della tragedia.
Parmelin ha ricordato le vittime della tragedia.
Keystone

Dopo un 2025 già turbolento Guy Parmelin era preparato al fatto che molte cose non sarebbero state pianificabili durante il suo anno presidenza: ma è inconcepibile che l'"impossibile» si sia verificato già dopo un'ora e mezza.

Keystone-SDA

17.01.2026, 09:00

17.01.2026, 09:15

L'inferno di Crans-Montana. La procura vallesana chiede 400'000 franchi di cauzione per Jacques e Jessica Moretti

L'inferno di Crans-MontanaLa procura vallesana chiede 400'000 franchi di cauzione per Jacques e Jessica Moretti

Lo ha detto ieri sera nel suo intervento al tradizionale incontro della sezione UDC zurighese all'Albisgüetli.

«La tragedia di Crans-Montana ci mostra in modo crudo quanto la vita possa essere imprevedibile, incerta e vulnerabile», ha affermato il 66enne, aggiungendo che i suoi pensieri sono ancora oggi rivolti alle numerose persone colpite, ai morti, ai feriti e alle loro famiglie. «Le conseguenze ci accompagneranno ancora per molto tempo».

Ecco i provvedimenti. Dopo l'inferno a Crans-Montana, nuove misure pure in Ticino: «Stop al materiale pirotecnico nei locali»

Ecco i provvedimentiDopo l'inferno a Crans-Montana, nuove misure pure in Ticino: «Stop al materiale pirotecnico nei locali»

A suo avviso eventi come questo dimostrano però anche che la Svizzera sa restare unita nelle situazioni difficili, nonostante le differenze sociali e politiche.

«La grande solidarietà dimostrata all'interno del paese, ma anche da altri stati, mi ha profondamente colpito», ha sottolineato il presidente della Confederazione. Un evento del genere insegna all'uomo politico a rimanere flessibile e pragmatico. «I nostri piani, programmi e progetti possono essere stravolti da un giorno all'altro».

Ecco i 5 punti principali. I fascicoli dell'inchiesta sull'inferno di Crans-Montana sollevano nuovi interrogativi

Ecco i 5 punti principaliI fascicoli dell'inchiesta sull'inferno di Crans-Montana sollevano nuovi interrogativi

L'evento dell'UDC è stato molto ben frequentato. Erano fra l'altro presenti l'ex consigliere federale Christoph Blocher, che per una volta non ha però preso la parola nella manifestazione di cui è sempre stato il mattatore, il presidente nazionale Marcel Dettling, il capogruppo Thomas Aeschi e tanti altri consiglieri nazionali e agli stati. Assente, ma scusato, era invece il consigliere federale Albert Rösti, che da una settimana soffre di influenza intestinale.

Dopo l'incendio. Il Comune di Crans-Montana cambia addetto alla comunicazione

Dopo l'incendioIl Comune di Crans-Montana cambia addetto alla comunicazione

I più letti

Odermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»
Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
Tre domande cruciali sul futuro politico dell'Europa: «Ecco cosa distruggerà l'Ue»
Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»

Altre notizie

Iran. Khamenei attacca Trump: «È colpevole per i morti»

IranKhamenei attacca Trump: «È colpevole per i morti»

Iran. Teheran «pianifica una sospensione definitiva di Internet», solo pochi ne avrebbero accesso

IranTeheran «pianifica una sospensione definitiva di Internet», solo pochi ne avrebbero accesso

Medio Oriente. Trump annuncia il comitato esecutivo del Board of Peace per Gaza

Medio OrienteTrump annuncia il comitato esecutivo del Board of Peace per Gaza

Stati Uniti. Un giudice impone restrizioni all'uso della forza dell'Ice a Minneapolis

Stati UnitiUn giudice impone restrizioni all'uso della forza dell'Ice a Minneapolis