Parmelin ha ricordato le vittime della tragedia. Keystone

Dopo un 2025 già turbolento Guy Parmelin era preparato al fatto che molte cose non sarebbero state pianificabili durante il suo anno presidenza: ma è inconcepibile che l'"impossibile» si sia verificato già dopo un'ora e mezza.

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto ieri sera nel suo intervento al tradizionale incontro della sezione UDC zurighese all'Albisgüetli.

«La tragedia di Crans-Montana ci mostra in modo crudo quanto la vita possa essere imprevedibile, incerta e vulnerabile», ha affermato il 66enne, aggiungendo che i suoi pensieri sono ancora oggi rivolti alle numerose persone colpite, ai morti, ai feriti e alle loro famiglie. «Le conseguenze ci accompagneranno ancora per molto tempo».

A suo avviso eventi come questo dimostrano però anche che la Svizzera sa restare unita nelle situazioni difficili, nonostante le differenze sociali e politiche.

«La grande solidarietà dimostrata all'interno del paese, ma anche da altri stati, mi ha profondamente colpito», ha sottolineato il presidente della Confederazione. Un evento del genere insegna all'uomo politico a rimanere flessibile e pragmatico. «I nostri piani, programmi e progetti possono essere stravolti da un giorno all'altro».

L'evento dell'UDC è stato molto ben frequentato. Erano fra l'altro presenti l'ex consigliere federale Christoph Blocher, che per una volta non ha però preso la parola nella manifestazione di cui è sempre stato il mattatore, il presidente nazionale Marcel Dettling, il capogruppo Thomas Aeschi e tanti altri consiglieri nazionali e agli stati. Assente, ma scusato, era invece il consigliere federale Albert Rösti, che da una settimana soffre di influenza intestinale.