Parmelin: «Una cellula di crisi è in preparazione»

Secondo Guy Parmelin il Consiglio federale "ha fatto molto dallo scorso mese di febbraio". (immagine d'archivio) Keystone

Il Consiglio federale sta lavorando alla creazione di una cellula di crisi interdipartimentale per gestire la situazione di penuria energetica, ha dichiarato il ministro dell'economia Guy Parmelin. Una misura che i cantoni reclamano da diverse settimane.

«Il Consiglio federale ne ha discusso più volte. È al capolinea per preparare i passi successivi, in modo che quando saremo in punto di crisi, avremo uno stato maggiore di crisi, con uno sportello unico per i cantoni», ha detto Parmelin in un'intervista al telegiornale «19h30» della RTS. Tuttavia, il governo ci sta ancora lavorando e annuncerà le sue decisioni non appena avrà completato il suo lavoro.

Interrogato sulle critiche del presidente della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CDEn) Roberto Schmidt – che accusa la Confederazione di passività nel settore elettrico – il Consigliere federale si è detto sorpreso di questo intervento. «Il Consiglio federale ha fatto molto da febbraio. Il segretario generale della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia è sempre stato coinvolto nei lavori fin dall'inizio», ha dichiarato Parmelin.

«Schmidt forse ha dimenticato che già l'anno scorso, a settembre-ottobre, avevo lanciato un appello che metteva in guardia dai rischi di carenza di energia elettrica. Da allora, il Dipartimento federale dell'energia (DATEC) e io lavoriamo fianco a fianco, e con esso l'intero Consiglio federale, per trovare soluzioni», osserva il vodese.

«Abbiamo creato un'intera unità di crisi con l'industria del gas», afferma Parmelin, che sottolinea come la Svizzera non abbia una legge sul gas. «Abbiamo dovuto costruire tutto da zero e assicurare la fornitura di gas».

Evitare contingenti

Il Consigliere federale assicura che il governo sta lavorando per evitare di dover adottare misure come i contingenti. «Per questo motivo ho convocato una riunione con l'economia il 5 settembre. Per coinvolgerli. È con loro che lavoreremo a misure fattibili».

Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi dell'energia, Guy Parmelin ha ricordato che a maggio il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di lavoro interdipartimentale di analizzare la situazione. Inizialmente focalizzato sull'aspetto dell'inflazione, il mandato del gruppo è stato esteso all'elettricità e all'aumento dei prezzi.

Il compito del gruppo è proporre misure concrete e valutarne gli effetti positivi e negativi. «Con questo gruppo di lavoro analizzeremo tutte le misure possibili e immaginabili senza tabù».

Il gruppo di lavoro dovrebbe prendere una decisione in ottobre, secondo il ministro dell'economia, che afferma che il Consiglio federale prenderà le sue decisioni sulla base di questi rapporti.

st, ats