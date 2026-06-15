Al centro dei colloqui l'accordo di libero scambio siglato nel 2025 tra i Paesi dell'AELS - di cui la Svizzera è membro - e quelli del Mercosur - che includano appunto il Brasile, oltre che Argentina, Paraguay e Uruguay.

Nel corso dell'incontro, durato circa un'ora, Parmelin ha sottolineato l'eccellenza delle relazioni bilaterali tra Berna e Brasilia e ha ricordato che nel 2027 ricorrerà il bicentenario della nomina del primo console svizzero nel Brasile indipendente. Il presidente della Confederazione ha inoltre elogiato l'impegno di Lula alla COP30 e la sua lotta a favore della sostenibilità e della protezione della foresta amazzonica.

Al termine della riunione, il responsabile del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) - che si esprimerà più in dettaglio in una conferenza stampa a fine giornata - si è detto molto soddisfatto degli scambi avuti con il capo di Stato brasiliano.

Durante la Sessione del Parlamento, l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Mercosur sarà esaminata dal Consiglio nazionale a partire da mercoledì. Il trattato prevede la quasi totale esenzione dai dazi per le esportazioni svizzere, ma anche un aumento delle importazioni di carne e vino da Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, un aspetto che continua a suscitare le critiche del mondo agricolo e delle organizzazioni ambientaliste.