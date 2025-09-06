  1. Clienti privati
Dazi USA-Svizzera Parmelin parla di «incontri costruttivi» a Washington

SDA

6.9.2025 - 08:32

Guy Parmelin si mostra fiducioso dopo i colloqui avvenuti a Washington.
Guy Parmelin si mostra fiducioso dopo i colloqui avvenuti a Washington.
Keystone

Il consigliere federale Guy Parmelin vede buone prospettive per Svizzera e Stati Uniti dopo le discussioni tenutesi ieri a Washington sui dazi doganali, ha annunciato su X. Ha definito gli incontri «costruttivi».

Keystone-SDA

06.09.2025, 08:32

06.09.2025, 09:17

Stati Uniti. Trump minaccia nuovi dazi all'UE per la «sentenza ingiusta» su Google

Stati UnitiTrump minaccia nuovi dazi all'UE per la «sentenza ingiusta» su Google

Il «ministro» dell'economia ha avuto colloqui con il Segretario statunitense al commercio Howard Lutnick, il Segretario al tesoro Scott Bessent e il rappresentante al commercio Jamieson Greer, ha precisato questa notte sul social.

Il viaggio a sorpresa è stato effettuato per una nuova offerta del governo elvetico volta a risolvere la disputa doganale, aveva indicato ieri il consigliere federale Ignazio Cassis durante una conferenza stampa nei Grigioni.

Politica. Viaggio improvviso di Parmelin, Berna farà una nuova proposta sui dazi agli Stati Uniti. Vane speranze?

PoliticaViaggio improvviso di Parmelin, Berna farà una nuova proposta sui dazi agli Stati Uniti. Vane speranze?

Sempre prima dell'incontro, il ministro del Commercio Lutnick non sembrava molto ottimista riguardo a un accordo. «Il Governo è sempre pronto ad ascoltare. Trump è pronto e anche lui», avrebbe affermato, stando a quanto pubblicato dal canale televisivo dell'agenzia Bloomberg. «Sentiamo cosa hanno da dire, ma lo sapete: non sono ottimista».

La partenza improvvisa di Parmelin è avvenuta dopo la cancellazione all'ultimo momento di un suo intervento previsto per ieri al «Giorno dell'economia 2025», organizzato da Economiesuisse.

Lo scorso primo agosto Trump aveva annunciato dazi doganali del 39% sulle merci importate dalla Svizzera. Poco prima dell'entrata in vigore di tali dazi, il 7 agosto, Parmelin e la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter si erano recati negli Stati Uniti per dei colloqui. Tuttavia, l'incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio non aveva portato a nessuna soluzione nella disputa doganale.

