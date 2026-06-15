L'abboccamento è avvenuto prima del G7. Keystone

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha avuto «colloqui cordiali» oggi a Ginevra con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e con il presidente del Consiglio europeo (che comprende i capi di stato e di governo dell'Ue) Antonio Costa.

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I due sono atterrati nella città per partecipare al vertice del G7 a Évian, sulla sponda francese del Lago Lemano.

«Abbiamo discusso delle prossime tappe nelle relazioni tra la Svizzera e l'Ue, nonché delle attuali sfide in materia di politica commerciale e geopolitica», afferma sulla rete sociale X il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Nello specifico, sono state affrontate in particolare le misure di protezione dell'industria dell'acciaio decise da Bruxelles, le relazioni transatlantiche, la situazione in Medio Oriente e quella in Ucraina. «Il dialogo rimane la chiave per affrontare le sfide comuni», chiosa il 66enne.