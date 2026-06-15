Svizzera - UE Parmelin: «Un incontro cordiale con Von der Leyen e Costa»

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha avuto «colloqui cordiali» oggi a Ginevra con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e con il presidente del Consiglio europeo (che comprende i capi di stato e di governo dell'Ue) Antonio Costa.