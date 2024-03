Il Consiglio federale si sta impegnando a fondo per trovare soluzioni per l'industria siderurgica elvetica in difficoltà.

Guy Parmelin in un'immagine d'archivio. sda

Lo ha indicato oggi ai microfoni dell'emissione «Samstagsrundschau» della Radio svizzerotedesca SRF il ministro dell'economia Guy Parmelin, precisando di non considerare questo settore di rilevanza sistemica.

Le proposte saranno presentate quando saranno concrete e messe a punto, ha proseguito Parmelin: ci vorrà ancora del tempo. Il governo è in contatto con le aziende interessate.

Negli ultimi giorni, diversi deputati di vari partiti hanno presentato mozioni sull'industria siderurgica svizzera in crisi, chiedendo un finanziamento transitorio per questo settore, che alcune mozioni definiscono «di importanza sistemica».

Ieri Stahl Gerlafingen – gruppo attivo nel settore dell'acciaio che ha sede nel canton Soletta – ha annunciato la chiusura di una delle sue due linee di produzione, mentre giovedì è stato reso noto che Swiss Steel – multinazionale siderurgica con sede a Lucerna – registrerà un'enorme perdita nel 2023 e dovrà aumentare il capitale proprio.

