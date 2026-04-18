Parmelin e Greer si sono già incontrati più volte. Keystone

Un faccia a faccia ai margini del meeting primaverile della Banca mondiale: il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato il rappresentante per il commercio statunitense Jamieson Greer.

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Obiettivo: fare il punto sui negoziati per un accordo commerciale tra Svizzera e Stati Uniti. «Non si tratta di andare avanti velocemente o lentamente, ma di avere chiarezza», ha affermato Parmelin.

L'abboccamento è avvenuto a Washington. Parmelin, che è anche ministro dell'economia, ha parlato ai giornalisti al termine del colloquio. «Credo che entrambe le parti abbiano interesse a sviluppare qualcosa in un quadro chiaro su cui si possa fare affidamento in futuro», ha dichiarato.

Greer è l'interlocutore di Parmelin dall'inizio della vertenza doganale, un anno fa. Il presidente della Confederazione ha definito lo scambio gradevole come sempre. Lo scopo è stato quello di fare il punto sui negoziati finora condotti per pianificare i prossimi passi.

Parmelin ha però evitato di entrare nei dettagli: «Se lo si fa, si perde», ha commentato il ministro, sottolineando la delicatezza della trattativa.

L'indagine statunitense

A complicare il quadro, a metà marzo gli Stati Uniti hanno avviato indagini nei confronti della Svizzera e di molti altri paesi per presunta violazione delle leggi commerciali.

Gli americani accusano tali stati di «pratiche commerciali sleali o discriminatorie». Il Consiglio federale respinge le accuse.

«Abbiamo esposto per iscritto il nostro punto di vista entro i termini. Ora la procedura continua e potremo eventualmente reagire a determinate affermazioni che riteniamo errate», ha spiegato Parmelin.

Il 66enne ha tenuto a precisare che si tratta di un procedimento separato, «che non ha direttamente a che fare con i negoziati per un accordo commerciale».