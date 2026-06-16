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Berna-Londra Parmelin parla con Starmer per un accordo di libero scambio globale

SDA

16.6.2026 - 20:05

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno entrambi affermato di voler giungere a un accordo di libero scambio globale tra i loro due paesi.
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno entrambi affermato di voler giungere a un accordo di libero scambio globale tra i loro due paesi.
Keystone

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha discusso a Évian-les-Bains con il primo ministro britannico Keir Starmer dei negoziati per un accordo di libero scambio globale con Londra.

Keystone-SDA

16.06.2026, 20:05

16.06.2026, 20:14

Si è recato nella città sulla riva francese del Lemano in occasione della cena di gala del vertice del G7.

«È importante che possiamo discutere un po'», ha detto questa sera Parmelin al capo del governo britannico all'inizio dell'incontro, durato circa mezz'ora. «Se riuscissimo a concludere in modo strategico i negoziati per un accordo di libero scambio, sarebbe un segnale forte», ha aggiunto. «È per questo motivo che volevo parlarle», ha risposto Starmer, che sta attraversando un momento difficile sulla scena politica del suo paese.

Secondo Parmelin, le discussioni stanno andando nella giusta direzione ma «sono sempre gli ultimi chilometri» a essere i più difficili, ha detto usando una metafora sportiva. «Non credo che ci siano problemi, bisogna solo ridurre le divergenze. Penso che andrà tutto bene», ha aggiunto da parte sua il primo ministro britannico.

Dopo la Brexit, nel 2019 i due paesi avevano concluso un accordo commerciale per salvaguardare i diritti e gli obblighi reciproci. Da allora, intendono giungere a un accordo di libero scambio globale e i negoziati erano iniziati nel 2023.

Sempre questa sera, il presidente della Confederazione ha salutato brevemente il segretario di Stato americano Marco Rubio e ha potuto scambiare qualche parola per alcuni minuti con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, prima della cena alla quale era stato invitato.

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