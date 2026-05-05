Italia-SvizzeraParmelin a Mattarella ribadisce lo stop dell'invio di fatture mediche ai pazienti di Crans-Montana
SDA
5.5.2026 - 15:26
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha ribadito lo stop all'invio di fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime italiane di Crans-Montana (VS), incontrando questa mattina a Roma il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.
Lo riferiscono le agenzie di stampa italiane Ansa, Adnkronos e Askanews.
Ieri Parmelin si era già espresso in tal senso, incontrando la premier italiana Giorgia Meloni a margine della Comunità politica europea (CPE) a Erevan, in Armenia.
«Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime» del tragico incendio di Capodanno al bar «Le Constellation» di Crans-Montana, aveva dichiarato il presidente della Confederazione
Mattarella e Parmelin si sono intrattenuti questa mattina al Quirinale per una colazione.
Nel colloquio è stata fatta anche una analisi della situazione internazionale con l'impegno comune a promuovere politiche di pace e di mediazione.
Dopo l'incontro odierno con il presidente italiano, domani il presidente della Confederazione si intratterrà con papa Leone XIV e il cardinale segretario di Stato del Vaticano Pietro Parolin a margine della cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia svizzera pontificia.