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Italia-Svizzera Parmelin a Mattarella ribadisce lo stop dell'invio di fatture mediche ai pazienti di Crans-Montana

SDA

5.5.2026 - 15:26

Stretta di mano tra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e quello della Repubblica italiana Sergio Mattarella oggi al Quirinale
Stretta di mano tra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e quello della Repubblica italiana Sergio Mattarella oggi al Quirinale
Keystone

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha ribadito lo stop all'invio di fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime italiane di Crans-Montana (VS), incontrando questa mattina a Roma il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Keystone-SDA

05.05.2026, 15:26

05.05.2026, 15:38

Per evitare malintesi,. Parmelin a Meloni: «Basta invii di copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans-Montana»

Per evitare malintesi,Parmelin a Meloni: «Basta invii di copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans-Montana»

Lo riferiscono le agenzie di stampa italiane Ansa, Adnkronos e Askanews.

Ieri Parmelin si era già espresso in tal senso, incontrando la premier italiana Giorgia Meloni a margine della Comunità politica europea (CPE) a Erevan, in Armenia.

«Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime» del tragico incendio di Capodanno al bar «Le Constellation» di Crans-Montana, aveva dichiarato il presidente della Confederazione

Mattarella e Parmelin si sono intrattenuti questa mattina al Quirinale per una colazione.

Nel colloquio è stata fatta anche una analisi della situazione internazionale con l'impegno comune a promuovere politiche di pace e di mediazione.

Dopo l'incontro odierno con il presidente italiano, domani il presidente della Confederazione si intratterrà con papa Leone XIV e il cardinale segretario di Stato del Vaticano Pietro Parolin a margine della cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia svizzera pontificia.

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