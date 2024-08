Ricoverato in ambulanza, Parmelin è stato prontamente visitato e operato. Stando ai medici, dovrà rimanere in ospedale per alcuni giorni. (Immagine d'archivio del 24 giugno) Keystone

A causa di una caduta nel suo ufficio, il consigliere federale Guy Parmelin si è rotto il braccio destro.

È attualmente ricoverato in ospedale e, considerate le circostanze, sta bene, riferisce una nota serale del Dipartimento da lui guidato, quello dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nel suo ufficio di Palazzo federale est. La frattura riguarda la parte superiore dell'arto.

Ricoverato all'Inselspital in ambulanza, Parmelin è stato prontamente visitato e operato. Stando ai medici, dovrà rimanere in ospedale per alcuni giorni. In questo periodo potrà lavorare, nei limiti del possibile, dal suo letto.

Informato dell'accaduto, il Consiglio federale gli porge i suoi più sentiti auguri per una pronta e rapida guarigione, indica la nota. Il consigliere federale Beat Jans lo sostituirà come previsto in casi come questo.

