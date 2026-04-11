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Spazio Parmelin si congratula con la NASA per missione Artemis II

SDA

11.4.2026 - 09:02

Guy Parmelin si è congratulato con la NASA per aver portato a termine la missione Artemis II. (Foto archivio)
Guy Parmelin si è congratulato con la NASA per aver portato a termine la missione Artemis II. (Foto archivio)
Keystone

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin si è congratulato con la NASA e i suoi partner per il successo della missione Artemis II, conclusasi questa notte con l'ammaraggio della capsula Orion nell'Oceano Pacifico e il recupero dei quattro astronauti.

Keystone-SDA

11.04.2026, 09:02

11.04.2026, 09:07

Sulla piattaforma X Parmelin ha inoltre espresso il suo orgoglio per il contributo della Svizzera alla missione.

Tramite l'Agenzia spaziale europea (ESA), il settore svizzero della ricerca e dell'innovazione ha infatti messo a disposizione competenze e tecnologie all'avanguardia per questa importante tappa verso il ritorno sulla Luna, ha voluto ricordare il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) nel suo messaggio pubblicato questa notte.

La NASA non è la sola responsabile del programma Artemis: vi partecipano infatti numerose aziende spaziali private, così come i programmi di Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti e dell'ESA.

Diverse aziende svizzere hanno fornito componenti all'ESA: i motori di propulsione utilizzati per orientare i pannelli solari e la struttura secondaria provengono da Beyond Gravity, con sede a Emmen, nel canton Lucerna.

Anche Apco Technologies, ad Aigle (VD), ha fornito equipaggiamenti meccanici utilizzati durante la costruzione e il trasporto del modulo di servizio, oltre alla piattaforma rotante per il suo assemblaggio.

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