Il ministro dell'economia Guy Parmelin è partito nella notte alla volta degli Stati Uniti per un viaggio deciso all'ultimo minuto. Condurrà colloqui a livello ministeriale durante la sua permanenza.
Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha confermato il viaggio all'agenzia Keystone-ATS senza fornire ulteriori dettagli sulla missione.
Al momento, non è chiaro se la visita sia legata ai dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump sulle importazioni dalla Svizzera.
La partenza improvvisa di Parmelin è avvenuta dopo la cancellazione all'ultimo momento di un suo intervento previsto per oggi al «Giorno dell'economia 2025», organizzato da Economiesuisse.
Secondo quanto dichiarato da Economiesuisse all'agenzia finanziaria AWP, il motivo della cancellazione è proprio il viaggio negli Stati Uniti.