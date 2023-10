Gli Ebrei svizzeri sono preoccupati per l'aumento dei casi di antisemitismo legati al conflitto in Medio Oriente. Keystone

Alla luce dei drammatici avvenimenti in Medio Oriente, i maggiori partiti svizzeri denunciano in una nota congiunta l'aumento degli atti a sfondo antisemita in Svizzera e chiamano la popolazione ad agire contro simili atteggiamenti.

In Svizzera non c'è posto per l'antisemitismo, si legge in un comunicato firmato dai presidenti di PS, UDC, PLR, Il Centro, Verdi, Verdi Liberali e Partito Evangelico.

Secondo un'inchiesta della Federazione svizzera delle comunità israelite, negli ultimi giorni si è registrato un forte aumento degli episodi e delle aggressioni antisemite in Svizzera, sottolinea la nota. Tenuto conto di quanto sta accadendo, i partiti svizzeri «affermano senza mezzi termini: in Svizzera non ci deve essere posto per l'antisemitismo».

L'antisemitismo è purtroppo tuttora un fenomeno sociale, prosegue il comunicato. È presente in tutti i gruppi sociali, strati, ambienti e schieramenti politici. Pertanto è necessaria una risposta chiara da parte di tutti gli ambienti sociali. Le persone firmatarie affermano con chiarezza: l'antisemitismo non è mai giustificato.

I partiti si dicono quindi «solidali con i nostri connazionali ebrei. L'antisemitismo non ha posto nella nostra società democratica». È «compito comune delle autorità, dei partiti, delle associazioni e di tutta la cittadinanza agire con coraggio civile contro gli episodi antisemiti».

cp, ats