Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti

Sven Ziegler

21.10.2025

Diversi automobilisti sono stati sanzionati con 250 franchi di multa. 
KEYSTONE

Un autovelox sta causando malcontento a Bienne: diversi automobilisti hanno segnalato di essere stati colpiti da un flash nonostante il semaforo verde. La città sottolinea che il sistema funziona perfettamente, ma un'analisi mostra quanto siano stretti i tempi dei semafori.

Redazione blue News

21.10.2025, 14:09

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Si registrano sempre più lamentele per delle multe ricevute all'incrocio tra Zentralstrasse e Silbergasse a Bienne.
  • Le persone coinvolte dicono di essere passate con il semaforo verde, ma il radar li ha comunque flashati.
  • La città nega problemi tecnici, ma un'analisi mostra che il ciclo rosso-verde oscilla notevolmente.
Il semaforo cambia colore velocemente, ed ecco il flash. Secondo quanto riportato dal quotidiano «Bieler Tagblatt», si stanno accumulando le lamentele per un autovelox giudicato troppo zelante all'incrocio tra la Zentralstrasse e la Silbergasse di Bienne.

Diversi automobilisti riferiscono di aver attraversato l'incrocio quando il semaforo era verde e di essere stati comunque accecati da un flash.

250 franchi di multa

Una di loro è Sandra Rychener. A metà settembre, voleva dirigersi verso la stazione ferroviaria quando il semaforo è diventato verde. «Sono partita dietro un'altra auto e all'improvviso c'è stato un flash», racconta. Due settimane dopo è stata multata di 250 franchi per essere passata col rosso.

Ma Rychener è convinta: «Era sicuramente ancora verde». La città di Bienne non è d'accordo. Secondo André Glauser, capo del Dipartimento di pubblica sicurezza, il sistema funziona perfettamente e viene ispezionato ogni anno dall'Ufficio federale di metrologia (Metas).

L'ultimo controllo, dice il funzionario, è avvenuto durante il mese di settembre.

La città nega i problemi

Metas spiega che i dispositivi sono calibrati con precisione: devono trascorrere almeno 3,5 secondi tra il giallo e il rosso prima che scatti il flash.

Le ricerche condotte dal «Bieler Tagblatt» dimostrano che il ciclo rosso-verde oscilla notevolmente, con il semaforo che a volte rimane verde solo per cinque o sette secondi.

Molte auto impiegano più tempo per attraversare completamente l'incrocio. Potrebbe quindi accadere che qualcuno parta con il verde e venga comunque sanzionato.

Attenti a «Toni», il radar che non fa sconti ai turisti dello shopping

Ecco di cosa si trattaAttenti a «Toni», il radar che non fa sconti ai turisti dello shopping

Rychener ha quindi cercato un dialogo con l'ispettorato di polizia, ma si è sentito respinto. «L'agente è stato arrogante, ha detto che ora era un problema mio», racconta Rychener. Anche altre vittime hanno raccontato esperienze simili sui social network.

La città di Bienne mantiene la sua posizione: nessun malfunzionamento, nessun rimborso. Glauser sottolinea che alle persone colpite verrà offerto l'accesso alle foto.

Rychener, però, è decisa a contestare la multa. Da allora, per sicurezza, evita l'incrocio: «Non passo più di lì».

