Donald Trump rivendica di aver fatto «transitare» lo scorso mese oltre 100 milioni di barili di petrolio, grazie a «una missione segreta» delle forze armate americane «per scortare petroliere e altre navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz». Lo ha scritto mercoledì il presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth, rilevando che «più di 200 navi commerciali hanno attraversato lo Stretto in sicurezza». Si tratta di uno «straordinario successo» dovuto al fatto che gli USA « Le loro forze armate sono sconfitte e la loro economia è al collasso. Per l'Iran è finita!», conclude Trump.