  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Centinaia di manifestanti Passeggiata antifascista non autorizzata a Berna

SDA

30.5.2026 - 17:01

Berna è spesso teatro di manifestazioni simili (immagine d'archivio).
Berna è spesso teatro di manifestazioni simili (immagine d'archivio).
Keystone

Diverse centinaia di manifestanti si sono radunati sabato pomeriggio sulla piazza davanti alla stazione di Berna per prendere parte a una cosiddetta passeggiata pomeridiana antifascista, un corteo non autorizzato organizzato da vari gruppi di estrema sinistra.

Keystone-SDA

30.05.2026, 17:01

30.05.2026, 17:03

Le forze dell'ordine hanno osservato la mobilitazione a distanza, mantenendo un basso profilo, ha constatato un giornalista di Keystone-Ats.

La polizia cantonale ha fatto sapere che le squadre di dialogo hanno tentato di stabilire un contatto con i partecipanti alla dimostrazione. Nel frattempo agli organizzatori è stato chiesto di evitare di passare dalla Piazza federale, dove si sta svolgendo un'altra manifestazione autorizzata.

Nei volantini e negli annunci che hanno promosso la protesta definita antifascista si metteva in guardia contro la «deriva mondiale verso destra», in un contesto in cui la violenza statale e il riarmo sarebbero legittimati, mentre le proteste sociali verrebbero criminalizzate.

«I soldi destinati ai bilanci militari finiscono per mancare nelle infrastrutture sociali e nel sistema sanitario», si leggeva nell'appello a scendere in piazza.

Al momento non si registrano scontri, né si ha conoscenza di arresti.

I più letti

Barbara d’Urso vicina alla Rai: arriva la conferma ufficiale
Matt Damon senza parole. Ecco cosa faceva Anne Hathaway sul set di «The Odyssey»
Evelina Sgarbi attacca: «Mio padre portato in giro come un brand». La Balivo: «Ingeneroso»
Cosa dicono i dati AVS e AI? I pensionati sposati perdono migliaia di franchi e i problemi maggiori devono ancora arrivare
William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»

Altre notizie

Incidente mortale. Ciclista muore investito da un autopostale nel canton Nidvaldo

Incidente mortaleCiclista muore investito da un autopostale nel canton Nidvaldo

Protesta per gli affitti. Oltre mille persone manifestano a Zurigo contro una «città dei ricchi»

Protesta per gli affittiOltre mille persone manifestano a Zurigo contro una «città dei ricchi»

La vittima è un 21enne. Centauro invade la corsia opposta e si scontra con un'auto, incidente fatale nel canton Friburgo

La vittima è un 21enneCentauro invade la corsia opposta e si scontra con un'auto, incidente fatale nel canton Friburgo