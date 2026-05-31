La comunità israelitica svizzera ha opinioni differenti riguardo al tema. Keystone

La Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI) rinuncia a prendere posizione sull'introduzione della pena di morte in Israele: è quanto scaturito dalla 121esima assemblea dei delegati che si è svolta domenica a Basilea.

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Uno dei temi centrali della giornata era la risoluzione presentata dalla delegazione della Comunità religiosa israelita di Zurigo (ICZ) relativa agli sviluppi legislativi nello stato attualmente guidato da Benjamin Netanyahu.

All'inizio della trattazione è però stata presentata una mozione d'ordine volta a non entrare in materia: ne è scaturito un dibattito intenso e in parte controverso, scrive la FSCI in un comunicato.

Nella successiva votazione, l'assemblea ha deciso di non entrare in materia sulla risoluzione. Non si è quindi deliberato sulla pena di morte in quanto tale, bensì sulla questione se la FSCI debba esprimersi su questo tema e, più in generale, sugli sviluppi politici in Israele.

La discussione ha evidenziato opinioni differenti all'interno dell'organizzazione riguardo al suo ruolo, scrive la federazione.