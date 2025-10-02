Immagine illustrativa Patrick Seeger/dpa

La penuria di medici di famiglia in Svizzera si inasprisce drasticamente. Stando a uno studio, entro il 2035 diverse centinaia di questi dottori dovranno essere sostituiti, mentre già oggi viene constatata una carenza.

Keystone-SDA SDA

Nell'ambito di un sondaggio dell'Università di Basilea presso 1'776 studi medici sono stati individuati cinque problemi principali, indica l'associazione Medici di famiglia e dell'infanzia Svizzera (MFE) in un comunicato diffuso oggi.

Età media di 52 anni

La popolazione attiva dei medici di base è invecchiata: l'età media si attesta attualmente a 52 anni, e il 13% ha già superato l'età di pensionamento ordinario. L'orario di lavoro è in calo (da 50 a 42 ore a settimana nel giro degli ultimi vent'anni) e il contatto con i pazienti diminuisce (-6 ore a settimana dal 2005) nonostante l'aumento contemporaneo degli oneri amministrativi.

Vi è poi un forte bisogno di ricambio – del 22% dei medici entro il 2030 e persino del 40% entro il 2035 – e già oggi oltre tre quarti dei medici di famiglia e una maggioranza dei pediatri reputa che sussiste una carenza generalizzata.

In Ticino la quota è passata dal 13% nel 2010 al 64% (comunque la quota più bassa di tutti i cantoni), nei Grigioni dal 36 all'87%.

Meno burocrazia, uso dell'IA per rendersi più attrattivi

Per questo motivo MFE lancia l'allarme e chiede più posti di formazione, una formazione continua più vicina alla prassi modelli di lavoro più attrattivi, una riduzione della burocrazia – ad esempio con l'aiuto dell'intelligenza artificiale – e una maggiore digitalizzazione per attirare nuove leve.

La realtà è drammatica e bisogna agire urgentemente, scrive MFE, secondo cui non va dimenticato che i medici di famiglia risolvono il 94% di tutti i problemi di salute ma generano appena l'8% delle spese del settore sanitario. Senza la medicina di base i costi salirebbero ulteriormente e gli ospedali verrebbero messi maggiormente sotto pressione.

«I medici di famiglia sono la soluzione, non il problema»

«Chi vuole un'assistenza sanitaria buona, equa e accessibile deve rafforzare le cure di base e agire rapidamente», riassume il co-presidente di MFE Sébastien Jotterand.

Il sondaggio è stato effettuato tra gennaio e maggio 2025 in tutti i cantoni.

Lo studio viene condotto ogni cinque anni dal 2000, e dal 2020 coinvolge anche i pediatri.