Per il responsabile della sicurezza pubblica di Crans-Montana il bar dei Moretti era in regola

Immagine d'archivio. AFP

La RTS rivela alcuni elementi emersi durante l’interrogatorio del funzionario comunale che è stato sentito venerdì nell’inchiesta per il rogo di Capodanno in cui sono morte 41 persone e oltre 110 sono rimaste ferite.

Stando alle rivelazioni della RTS, la domanda centrale che gli inquirenti hanno posto venerdì all’attuale responsabile della sicurezza pubblica del comune vallesano di Crans-Montana è perché il bar «Le Constellation» non è più stato controllato dal 2019 quando invece la legge prevede che lo sia una volta all'anno.

L'uomo, il cui interrogatorio è durato 12 ore e che proseguirà in data da stabilirsi, ha assunto l’incarico nel maggio del 2024 e, stando al resoconto dei giornalisti della cellula d'investigazione della RTS, ha quindi dovuto formare una nuova squadra anche perché col suo predecessore, pure il suo vice ha lasciato l'incarico nello stesso momento.

Secondo la RTS il responsabile della sicurezza pubblica ha dichiarato d'essersi subito reso conto della mancanza di risorse per effettuare i richiesti controlli periodici.

È però riuscito a mettere insieme un team di cinque persone, lui compreso.

Priorità agli ospedali. Il bar dei Moretti risultava in regola

Ha poi spiegato che per i controlli ha dovuto stabilire delle priorità, basandosi sulle indicazioni dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione per i fabbricati (AICA).

La priorità è quindi stata data a ospedali, cliniche e case di riposo. Seguivano i controlli degli alberghi poi quelli degli esercizi pubblici.

Per questi ultimi ha dichiarato di essersi dapprima interessato a quelli il cui incarto era ancora aperto. Nell’interrogatorio ha dunque spiegato che nella banca dati informatica risultava che quello del bar «Le Constellation» era chiuso dal 2023. In altre parole, secondo lui il locale risultava essere in regola.

Lavori chiesti ai Moretti nel 2019

Il fatto che il Constellation risultasse essere in regola sarà oggetto di analisi approfondite dal parte del Ministero pubblico. Infatti, l’ultimo controllo del bar risale al 2019.

L’allora responsabile della sicurezza aveva chiesto al proprietario di effettuare diversi lavori di messa a norma. Nessun documento presente nell’incarto penale indica, ora, che siano stati eseguiti.

Secondo informazioni raccolte da RTS, durante l’interrogatorio le procuratrici hanno tentato di fare luce proprio su questo punto. Ma il capo della sicurezza ha ribadito di essere in carica dal maggio 2024 e che non spetta a lui esprimersi su quanto successo prima del suo arrivo.

I ritardi nelle ispezioni sono dovuti a problemi informatici?

Il capo della sicurezza ha poi messo in evidenza un ulteriore elemento per spiegare i ritardi accumulati nell’ambito dei controlli, parlando di un aggiornamento del sistema informatico per il monitoraggio delle ispezioni e delle scadenze.

In sostanza, alcuni Comuni vallesani usavano un sistema chiamato VS-FIRE. Ma nel 2022 è scoppiato uno scandalo: l’informatico che gestiva il sistema è stato sospettato di voler ricattare polizia e pompieri.

Con l’apertura di un procedimento penale, il Canton Vallese ha deciso di non voler più utilizzare sistema in questione. Secondo il responsabile della sicurezza, il suo predecessore aveva allora inserito tutti i dati riguardanti i controlli in un file Excel che è poi stato necessario trascrivere nel nuovo sistema, chiamato LODUR. Ed è così che le ispezioni avrebbero subito dei ritardi.

Al termine dell’interrogatorio, venerdì sera, stando alla RTS, l'imputato ha s'è scusato con le vittime della tragedia. Ha detto che, in quanto a capo del servizio, aveva «una responsabilità morale» nei confronti delle vittime, ma che non pensava di avere una responsabilità penale.

Il suo interrogatorio proseguirà in data ancora da stabilire.

Giova ricordare che per l’uomo, che è accusato in particolare di omicidio colposo, vale la presunzione d’innocenza.