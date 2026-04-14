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Sospensione estesa Per Swiss, niente voli su Dubai fino all'11 luglio

SDA

14.4.2026 - 14:01

La situazione in Medio Oriente continua a influenzare il traffico aereo.
La situazione in Medio Oriente continua a influenzare il traffico aereo.
Keystone

A causa dell'incerta situazione in Medio Oriente, Swiss sospenderà i voli da e per Dubai fino al prossimo 11 luglio. Lo ha annunciato la stessa compagnia aerea, prolungando di un altro mese e mezzo il provvedimento già in vigore.

Keystone-SDA

14.04.2026, 14:01

14.04.2026, 14:11

Lo scorso mese, Swiss aveva infatti comunicato che i collegamenti con la città emiratina sarebbero stati cancellati fino alla fine di maggio. Ora, l'ulteriore estensione, visto il contesto ancora molto teso nella regione.

I passeggeri interessati possono posticipare il viaggio a una data successiva oppure ricevere un rimborso completo del biglietto, ha aggiunto il vettore.

La situazione viene monitorata costantemente in coordinamento con il gruppo Lufthansa, di cui Swiss fa parte, le autorità competenti in Svizzera e sul posto.

La stessa misura è in atto per varie altre mete mediorientali. Ad esempio, i voli da e per Tel Aviv sono attualmente sospesi fino a fine maggio, mentre quelli su Abu Dhabi, Amman, Beirut, Riad, Erbil, Dammam, Mascate e Teheran fino al 24 ottobre.

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