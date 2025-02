Gli agricoltori sono la lobby più potente del Parlamento federale. Con Markus Ritter, un altro loro rappresentante potrebbe presto sedere in Consiglio federale. Da dove deriva il potere dei contadini?

Markus Ritter sarà il prossimo Consigliere federale? KEYSTONE

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Gli agricoltori sono fortemente rappresentati in Parlamento e stanno guadagnando influenza anche in Consiglio federale.

Con Markus Ritter, un altro rappresentante del mondo contadino potrebbe presto entrare in Governo.

Il politologo Oliver Strijbis vede il successo politico degli agricoltori, tra l'altro, nella loro alta considerazione tra la popolazione.

Per il consigliere nazionale bernese e agricoltore biologico Kilian Baumann, il grande interesse dei contadini per la politica deriva dalla dipendenza del settore agricolo dallo Stato. Mostra di più

Più di 20 agricoltori siedono nel Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati. Inoltre, ci sono decine di altri parlamentari che non hanno un'azienda agricola ma sono comunque legati al settore primario, ad esempio sotto forma di mandato in un'organizzazione contadina o di appartenenza a un'associazione del ramo.

La piattaforma Lobbywatch conta 52 parlamentari legati all'agricoltura. Nessun altro settore è così fortemente rappresentato sotto la Cupola a Berna.

L'influenza dei contadini si estende fino al Consiglio federale. L'UDC ha due persone che provengono da quel mondo: il viticoltore Guy Parmelin e l'agronomo Albert Rösti.

Anche il consigliere federale del PS Beat Jans è un agricoltore e scienziato ambientale di formazione. La sua collega di partito Elisabeth-Baume Schneider è cresciuta in una fattoria e alleva pecore per hobby.

Con Markus Ritter, membro del Consiglio nazionale del Centro, il presidente dell'Unione svizzera dei contadini (USC) ha ora buone possibilità di succedere all'uscente Viola Amherd.

«Gli agricoltori sono molto ben organizzati politicamente»

Da dove viene il potere degli agricoltori?

Il politologo Oliver Strijbis si concentra su due aspetti in particolare: «I contadini sono molto ben organizzati politicamente», spiega a blue News. «L'Unione Svizzera dei Contadini, che Ritter presiede, funziona molto bene. I membri agiscono in modo solidale tra loro».

Il consigliere nazionale Markus Ritter è stato nominato candidato al Consiglio federale dal centro del Cantone di San Gallo martedì. Immagine: Keystone

Oltre al livello organizzativo, anche la percezione degli agricoltori gioca un ruolo centrale: «L'identità svizzera è fortemente legata all'immagine del contadino laborioso. L'agricoltura è percepita molto positivamente in questo Paese», afferma Strijbis.

Secondo l'esperto, la maggior parte degli svizzeri che vivono nelle aree urbane ha un'impressione positiva di chi coltiva la terra. «C'è la percezione che 'stanno facendo qualcosa di importante per il nostro Paese'». Questo non è necessariamente il caso nella direzione opposta.

Ingresso attraverso la politica locale

Il consigliere nazionale bernese e agricoltore biologico Kilian Baumann vede un altro possibile approccio: «I contadini spesso si candidano a cariche politiche a livello comunale». È così che entrano in politica.

Questo impegno non è casuale: «Il settore agricolo in Svizzera dipende dallo Stato, ed è per questo che c'è tanto interesse per la politica», dice Baumann a blue News.

Nessun taglio alle sovvenzioni con Ritter in Consiglio federale

Martedì scorso, Markus Ritter è stato ufficialmente nominato candidato al Consiglio federale dal suo partito cantonale di San Gallo. Se venisse eletto, le persone con un background agricolo sarebbero in maggioranza in Governo.

«Gli agricoltori sono già fortemente rappresentati in Parlamento. Questo aumenta le loro possibilità di essere eletti in Consiglio federale», afferma Oliver Strijbis.

In concreto, ciò significa che Markus Ritter può probabilmente contare sui voti trasversali dei suoi colleghi agricoltori alle elezioni.

Un Consigliere federale Ritter darebbe probabilmente un ulteriore impulso alle questioni agricole nell'arena politica. «Per lo meno, non gli farebbe certo male», afferma Strijbis.

In particolare, la posizione degli agricoltori in merito ai pagamenti diretti ne uscirebbe rafforzata: «In Consiglio federale non ci sarebbe di certo una maggioranza disposta a mettere mano ai sussidi per gli agricoltori».