I costi del tempo libero stanno aumentando. Anche le vostre vacanze potrebbero diventare più costose. Immagine: Keystone/Gaetan Bally

Il tempo libero in Svizzera diventa sempre più caro. A spingere i prezzi sono soprattutto viaggi e voli, e secondo gli esperti la tendenza non è destinata a fermarsi.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera il tempo libero diventa più caro: a marzo 2026 i prezzi del settore sono aumentati dello 0,9% su base annua, contro lo 0,3% dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

A pesare sono soprattutto viaggi e voli, rincarati fortemente negli ultimi anni, e secondo Comparis la tendenza proseguirà anche a causa dell’aumento del cherosene e delle tensioni nel settore aereo.

Il rincaro colpisce in particolare le persone sole sopra i 65 anni, mentre alcune voci, come para-albergheria, car sharing e noleggio auto, risultano invece in calo. Mostra di più

Nel marzo 2026 i prezzi dei beni e dei servizi legati alle attività ricreative sono aumentati dello 0,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. È quanto emerge dall’indice dei prezzi del tempo libero del servizio di confronto Comparis.

Per fare un paragone, nello stesso periodo l’indice nazionale dei prezzi al consumo, che comprende l’insieme dei beni e dei servizi, è cresciuto solo dello 0,3%.

Rispetto a febbraio, invece, i prezzi nel settore del tempo libero sono leggermente diminuiti, dello 0,3%.

Per viaggiare servono più soldi

A rincarare in modo particolarmente marcato sono stati soprattutto i viaggi. I pacchetti vacanza sono aumentati del 5,2% su base mensile, mentre i voli del 3,9%.

«Nel trasporto aereo, come nei viaggi organizzati, entrano in gioco effetti stagionali», spiega Michael Kuhn, esperto finanziario di Comparis.

A questi fattori, aggiunge Kuhn, si sommano «una forte domanda repressa, limiti di capacità, carenza di personale qualificato, il rincaro generale e un’elevata disponibilità a pagare».

Se si guarda agli ultimi cinque anni, l’aumento è ancora più evidente: i pacchetti vacanza sono diventati più cari del 33%, i voli addirittura del 77%.

Secondo Kuhn, la tendenza non è destinata a esaurirsi. «Non siamo ancora arrivati al limite: volare diventerà ancora più caro», afferma.

Tra le ragioni vi sono anche i prezzi del cherosene, fortemente aumentati dall’inizio della guerra in Iran.

«Il forte rincaro del cherosene dall’inizio della guerra in Iran si ripercuote solo con un certo ritardo sui prezzi dei biglietti e dei pacchetti vacanza», osserva Kuhn.

Gli effetti dovrebbero diventare pienamente visibili solo in estate.

Prezzi dei voli e dei pacchetti vacanza, come risparmiare? Prenotare in anticipo invece di puntare sul last minute : le offerte dell’ultimo minuto diventano sempre più rare e più care. Chi viaggia farebbe bene a prenotare con alcuni mesi di anticipo, soprattutto per l’estate e i periodi di vacanza.

Essere flessibili sulle date : anche la flessibilità può far risparmiare. Conviene evitare i giorni più costosi per volare, in particolare dal venerdì alla domenica.

Valutare rotte e aeroporti alternativi : poiché le compagnie aeree stanno riducendo l’offerta, vale la pena considerare partenze da aeroporti più piccoli, collegamenti con scalo, spesso più convenienti dei voli diretti, e combinazioni tra treno e aereo.

Confrontare pacchetti e prenotazioni separate: anche se i pacchetti vacanza diventano più cari, possono continuare a offrire alcuni vantaggi, come una maggiore protezione contro ulteriori aumenti dei prezzi dei voli e in caso di cancellazioni. Resta però utile confrontarli con le prenotazioni separate: in alcuni casi organizzare da sé viaggio e soggiorno può risultare più conveniente. Mostra di più

A complicare ulteriormente il quadro sono anche i cambiamenti strutturali nel settore aereo. L’International Air Transport Association (Iata) prevedeva inizialmente un prezzo del petrolio attorno agli 88 dollari al barile, ma nel frattempo le quotazioni hanno superato in parte i 100 dollari.

Le compagnie aeree stanno già reagendo: cancellano le tratte non redditizie, mettono a terra gli aerei meno efficienti e si concentrano sui grandi hub.

«Per chi viaggia in aereo questo significa biglietti più cari, meno scelta, modifiche o cancellazioni dei voli con breve preavviso e un maggior numero di collegamenti indiretti, quindi tempi di viaggio più lunghi», afferma Kuhn.

Anche gli animali domestici fanno salire i costi

Tra le cinque voci che hanno registrato i rincari più importanti figurano anche i supporti audio e video, con un aumento del 3%, e le prestazioni veterinarie per animali domestici, salite del 2%.

Su un periodo di cinque anni, i prezzi degli articoli per animali e delle cure veterinarie sono cresciuti rispettivamente del 5% e del 13%.

«Cibo, accessori e prodotti per la cura degli animali sono diventati più cari a causa dell’aumento dei costi dell’energia e dei trasporti, oltre che del rincaro delle materie prime, per esempio cereali e carne», spiega l’esperto di Comparis.

Animali domestici e spese veterinarie, come risparmiare? La prevenzione fa risparmiare nel lungo periodo : vaccinazioni regolari, cura dei denti e controlli periodici permettono di evitare trattamenti costosi. Molte malattie, se individuate precocemente, possono essere curate con spese nettamente inferiori.

Confrontate i prezzi e chiedere un secondo parere : i costi dei trattamenti possono variare molto. In caso di interventi importanti, conviene chiedere un preventivo e consultare un secondo studio veterinario. Questo permette di avere maggiore trasparenza e, in alcuni casi, di risparmiare diverse centinaia di franchi.

Prevedere riserve o valutare un’assicurazione: poiché le cure diventano più costose, può essere utile mettere da parte ogni mese una piccola somma per le spese legate agli animali o valutare un’assicurazione malattia per animali domestici. Soprattutto in caso di operazioni impreviste, questa scelta può alleggerire il peso finanziario. Mostra di più

La tendenza è legata anche al boom degli animali domestici. Il numero di cani è aumentato dalla pandemia da circa 520’000 a circa 550’000. Per i gatti si stima un incremento da 1,5 a 1,9 milioni di esemplari.

Allo stesso tempo, i trattamenti veterinari diventano più complessi e costosi.

«Nelle cure veterinarie si osservano dinamiche simili a quelle della medicina umana», rileva Kuhn.

Poiché meno del 10% degli animali è assicurato, oltre il 90% dei proprietari deve sostenere personalmente le spese.

Gli anziani i più colpiti, ma alcuni prezzi scendono

Il rincaro non colpisce tutti allo stesso modo. A subire l’impatto maggiore sono le economie domestiche composte da una sola persona di almeno 65 anni, per le quali l’aumento annuo raggiunge l’1,4%.

Le coppie con figli registrano invece l’incremento più contenuto, pari allo 0,7%.

A livello regionale, il rincaro è più elevato nella Svizzera tedesca e romancia, dove si attesta allo 0,9%, mentre in Ticino raggiunge lo 0,8%.

Non mancano tuttavia segnali di alleggerimento. Alcune offerte per il tempo libero sono infatti diventate meno care.

I prezzi della para-albergheria, cioè appartamenti di vacanza, campeggi, ostelli della gioventù e alloggi privati, sono scesi del 20,9%; quelli del noleggio auto e del car sharing del 22,1%. In lieve calo anche impianti di risalita, prodotti stampati e attrezzature fotografiche e video.