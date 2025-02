Ecco perché da inizio anno il tuo navigatore satellitare non funziona più

Il navigatore satellitare della vostra auto potrebbe non funzionare più a causa dello spegnimento dell'antenna FM. Christin Klose/dpa-tmn

Non solo le vecchie radio, ma anche i navigatori satellitari sono interessati dallo spegnimento dell'FM: il sistema TMC sarà cancellato e gli automobilisti dovranno cercare delle alternative.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Con lo spegnimento delle antenne FM alla fine del 2024, anche il sistema Traffic Message Channel (TMC) per gli avvisi di ingorgo nei dispositivi di navigazione è interrotto.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) accoglie con favore questo sviluppo, in quanto un minor numero di automobilisti percorrerà le strade secondarie, alleggerendo così il traffico su quelle di scorrimento.

Gli automobilisti interessati dovranno passare ai servizi di navigazione online come Google Maps o Apple Maps. Mostra di più

Lo spegnimento delle antenne FM alla fine del 2024 ha conseguenze inaspettate: non solo le vecchie radio rimangono silenziose su alcune frequenze, ma molti dispositivi di navigazione perderanno anche gli avvisi degli ingorghi.

Ciò è dovuto al sistema Traffic Message Channel (TMC), che trasmette le segnalazioni sul traffico ai navigatori satellitari tramite FM. Con la fine delle trasmissioni in questa modalità, questo servizio non è più disponibile, come conferma Silvia Canova, portavoce per i media dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

E dato che le radio private, come «CH Media» o «Energy», non gestiscono un proprio sistema TMC, non c'è alternativa.

USTRA soddisfatto della riduzione degli ingorghi stradali

L'ufficio federale delle strade (USTRA) è soddisfatto di questo sviluppo. Il motivo è presto chiarito: molti dispositivi di navigazione suggeriscono percorsi alternativi attraverso i centri abitati in caso di ingorghi, con conseguente congestione delle strade secondarie, rumore, maggior rischio di incidenti e problemi per il trasporto pubblico.

Se avete ancora bisogno di informazioni aggiornate sul traffico, dovete passare ai servizi di navigazione online come Google Maps, Apple Maps o l'app TCS. Questi ottengono i dati via Internet e, secondo Bakom, sono anche molto più precisi del vecchio sistema VHF-TMC.

Per i conducenti di vecchi navigatori satellitari senza internet, tuttavia, lo spegnimento dell'FM comporta una notevole limitazione e, per alcuni, un investimento non pianificato in un nuovo dispositivo.