Il soffitto dorato sopra, lo schermo difettoso sotto: Il display degli orari al binario 34 della stazione centrale di Zurigo è fuori uso da mesi. La causa è la stessa che anni fa ha segnato la fine dei display analogici a tendina.

Manca il pezzo di ricambio e le FFS non sono in grado di ripararlo.

Questo è particolarmente fastidioso per i viaggiatori, perché per il resto la sezione della Löwenstrasse della stazione sembra moderna e affidabile. Mostra di più

Alla stazione centrale di Zurigo, un dettaglio al binario 34 è spiacevolmente evidente: il display elettronico del binario funziona solo a metà. Ed è così da mesi. La metà inferiore dello schermo è difettosa, le informazioni sulle fermate intermedie o sulla settorizzazione sono parzialmente o completamente assenti.

Ciò è particolarmente evidente perché il binario 34 fa parte del collegamento interurbano, ossia la parte della stazione inaugurata nel 2015, che collega la Svizzera orientale e occidentale e che, con il suo soffitto color oro, ha un aspetto non solo moderno, ma quasi lussuoso.

Laddove tutto il resto è rifinito in modo efficiente ed elegante, un display permanentemente difettoso sembra un corpo estraneo.

Ci sono altre fonti di informazione nelle vicinanze: altri display, annunci con altoparlanti e i dipendenti delle FFS sono a disposizione per aiutare in caso di incertezza. Tuttavia, la situazione non lascia un'impressione particolarmente affidabile.

Soprattutto per i viaggiatori e i turisti che si aspettano affidabilità e precisione dalle ferrovie svizzere.

blue News ha chiesto alle FFS perché la riparazione stia richiedendo così tanto tempo, visto che il guasto sussiste dal 18 gennaio 2025.

Le FFS non sanno quanto tempo ci vorrà ancora

Nella risposta dell'ufficio stampa delle FFS si evince chiaramente che le ferrovie stesse non si sentono a proprio agio con la situazione: «Possiamo capire perché un indicatore difettoso possa suscitare sorpresa a prima vista, soprattutto se il guasto si protrae nel tempo».

Il problema? Un componente hardware dell'indicatore è difettoso e deve essere sostituito. Tuttavia, questo pezzo di ricambio non è al momento disponibile.

«A causa dei tempi di consegna più lunghi, non siamo attualmente in grado di fare una dichiarazione affidabile su quando il display tornerà a funzionare correttamente», spiega la portavoce dei media Carmen Hefti.

È inevitabile ricordare i tempi passati in cui i nostalgici indicatori a foglio girevole furono messi fuori servizio, anche a causa della mancanza di pezzi di ricambio.

Oggi non è la ruota dentata o il motore a mancare, ma un componente elettronico. Il risultato è lo stesso: le informazioni sono disponibili solo in parte.

Gli indicatori a foglio girevole sono stati sostituiti da display perché non c'erano pezzi di ricambio. KEYSTONE

L'app FFS è più affidabile del display

Secondo le FFS, almeno il difetto è stato segnalato rapidamente. «I nostri collaboratori sono generalmente molto attenti», sottolinea Hefti. Nonostante il problema, l'informazione ai clienti è assicurata, grazie a display aggiuntivi nei passaggi e agli annunci.

Ma la pratica lo dimostra: nella frenesia del traffico dell'ora di punta, gli annunci vengono ascoltati rapidamente e chi non conosce la stazione deve prima cercare dove ci sono ancora i display funzionanti.

Se poi devono essere visualizzate informazioni aggiuntive come deviazioni o prolungamenti del tempo di percorrenza, non c'è spazio per le fermate. L'unica soluzione è quindi l'app delle FFS.

Il costo della riparazione non è ancora chiaro. Le FFS non hanno fornito informazioni in merito.