L'energia solare va troppo forte, e a perderci sono i proprietari degli impianti

La superficie solare in Svizzera sta crescendo rapidamente. Immagine: Keystone

Nelle giornate estive di sole, gli impianti solari forniscono più energia di quanta ne possa assorbire la rete. È una perdita per i proprietari.

Hai fretta? blue News riassume per te Nei momenti di picco, i pannelli solari in Svizzera generano più elettricità di quanta la rete ne possa assorbire.

Ciò comporta una perdita per i proprietari interessati, che non riceveranno alcuna remunerazione per l'immissione in rete.

Delle batterie molto costose sono l'unica soluzione per sfruttare tutta la propria produzione. Mostra di più

Gli impianti solari in Svizzera producono tanta energia quanto la centrale nucleare di Beznau, e si prevede che la supereranno entro il 2025.

Si tratta di una buona notizia in termini di transizione energetica, tuttavia rappresenta anche una grande sfida per la rete elettrica. Questo perché l'energia non fluisce in modo uniforme, ma fluttua a seconda della quantità di luce del sole.

Durante le ore del giorno, le installazioni solari spingono la rete elettrica al limite in alcune aree, in quanto le linee dei quartieri o dei villaggi non sono progettate per volumi di elettricità di questo tipo. Anche le stazioni di trasformazione devono essere abbastanza potenti da assorbire e trasmettere la quantità di energia solare nelle lunghe giornate estive.

L'espansione della rete elettrica fa quindi parte della transizione energetica. Secondo uno studio pubblicato dall'Ufficio Federale dell'Energia nel 2022, questo potrebbe costare tra i 30 e i 45 miliardi di franchi.

Una rete efficiente

I costi dipendono fortemente dalla quantità di elettricità che la rete deve essere in grado di assorbire. Se fosse calibrata in base al picco di immissione - ovvero nei momenti più soleggiati dell'estate - la capacità della rete rimarrebbe inattiva per gran parte dell'anno, perché gli impianti fotovoltaici immetterebbero in rete molta meno elettricità.

Una rete efficiente dal punto di vista dei costi, invece, è progettata per ottimizzare il risultato nel corso dell'anno. Tuttavia, se gli impianti solari non sono più in grado di fornire alla rete l'intera loro produzione, l'elettricità deve essere regolata o immagazzinata a livello locale.

Per i proprietari degli impianti, questo significa che non possono vendere l'elettricità. I dettagli saranno regolati dalla nuova legge sull'elettricità, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2025.

Difficile massimizzare

L'alternativa al throttling - termine che definisce la modulazione dell'energia - è che i nuovi impianti non vengano collegati alla rete, perché questa non è in grado di assorbire più elettricità nei giorni di punta. Un fenomeno che avviene già in Svizzera. Alcune persone, infatti, aspettano anni prima che il loro impianto venga collegato alla rete e che venga remunerata l'elettricità immessa, come scrive la «NZZ».

Fra le altre soluzioni proposte, c'è l'istituzione di tariffe flessibili. Il che significa che nei periodi di piena, l'energia solare verrebbe remunerata poco o per niente.

Attualmente, i proprietari di impianti fotovoltaici che vogliono sfruttare la loro piena produzione in ogni momento dell'anno devono immagazzinare l'elettricità in determinati momenti. Tuttavia, le batterie necessarie per farlo sono ancora molto costose. Non è un caso se l'associazione di settore Swissolar sottolinea, ormai già da anni, che i proprietari di impianti traggono vantaggi economici quanto più energia solare auto prodotta viene consumata.