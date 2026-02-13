Il consigliere nazionale dell'UDC Piero Marchesi subentrerà al dimissionario leghista Claudio Zali nel Governo ticinese (foto d'archivio).
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L'attuale consigliere nazionale dell'UDC Piero Marchesi sostituisce nel Consiglio di Stato ticinese il presidente uscente Claudio Zali della Lega dei Ticinesi. Come si è arrivati a questo?
Nel Canton Ticino, in caso di dimissioni di un membro del Governo dal Consiglio di Stato durante una legislatura in corso, vige una procedura chiara: di norma non si tengono elezioni suppletive alle urne.
Poiché l’esecutivo ticinese, a differenza di tutti gli altri cantoni svizzeri, viene eletto con il sistema proporzionale, in caso di dimissioni si applica la cosiddetta procedura di successione.
Ciò significa che il seggio rimane alla lista di partito che lo ha conquistato nelle ultime elezioni di rinnovo totale. La persona presente nella rispettiva lista che, tra i candidati non eletti alle ultime elezioni di rinnovo totale, ha ottenuto il maggior numero di voti, subentra automaticamente.
Nelle ultime elezioni in Ticino, tenutesi nell’aprile 2023, si è registrata una particolarità significativa: la Lega dei Ticinesi si è presentata con una lista comune insieme all’UDC. La successione legale si basa rigorosamente sul numero di voti personali ottenuti su questa lista comune.
Di conseguenza, subentra il politico dell'UDC Piero Marchesi, che alle elezioni aveva ottenuto 46'654 voti – 8'000 voti in più rispetto a Boris Bignasca della Lega.
Poiché Marchesi è attualmente consigliere nazionale dell’UDC, se assumerà il mandato in Consiglio di Stato dovrà rinunciare al seggio in Consiglio nazionale. Anche in questo caso si applicherà la procedura di subentro.
La prima non eletta sulla lista dell’UDC alle elezioni del Consiglio nazionale in Ticino - il 22 ottobre 2023 - era la granconsigliera e avvocata Roberta Soldati. Se dovesse accettare il mandato a Berna, subentrerebbe direttamente a Marchesi nel Consiglio nazionale.