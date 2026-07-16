Un 71enne è rimasto leggermente ferito dopo essere uscito di strada con l'auto sull'Oberalpstrasse, nei Grigioni. La polizia sta accertando la dinamica dell'incidente.

Un automobilista di 71 anni è rimasto coinvolto in un incidente mercoledì, poco prima delle 12.50, sull'Oberalpstrasse, mentre viaggiava in direzione di Sedrun, nel Canton Grigioni.

All'altezza di Tschamut, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo in una curva a sinistra. L'auto ha sfondato una recinzione e si è ribaltata due volte, finendo nel prato sottostante.

L'uomo ha riportato ferite leggere ed è stato soccorso immediatamente da alcuni operai impegnati in un cantiere nelle vicinanze. In seguito è stato assistito dal servizio di soccorso della Surselva e dalla REGA, che lo ha trasportato in elicottero all'Ospedale cantonale dei Grigioni di Coira.

La Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.