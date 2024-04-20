Immagine d'illustrazione.
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Venerdì sera poco dopo le 22.30 a Castel San Pietro c'è stato un incidente.
Un 18enne del Mendrisiotto circolava in moto da Morbio Superiore verso Castel San Pietro quando, in una delle curve dopo il ponte di Castello, ha urtato contro il guidovia sulla sinistra, perdendo il controllo del mezzo e finendo a terra, comunica la Polizia cantonale.
A causa del violento impatto è andato a collidere di striscio contro il fianco di un'auto che circolava regolarmente e, alla fine, contro lo spigolo di un garage.
Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Mendrisio, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM). Dopo le prime cure il giovane è stato trasportato in ambulanza in ospedale.
Secondo le prime valutazione mediche avrebbe riportato gravi ferite.