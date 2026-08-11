Oggi, martedì, poco dopo le 13, vi è stato un incidente della circolazione stradale a Castione.

Incidente della circolazione Perde il controllo dello scooter e cade a terra, ferite gravi per un uomo a Castione

Un 52enne scooterista svizzero, domiciliato nel Bellinzonese, stava circolando in via Cantonale in direzione di Arbedo quando, in base a una prima ricostruzione della Polizia, ha perso il controllo del mezzo andando dapprima a collidere contro un cordolo, per poi cadere a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Bellinzona, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure al centauro lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 52enne ha riportato gravi ferite.