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Oltre 6,9 miliardi di franchi Perequazione finanziaria: Ticino e Grigioni ancora tra i beneficiari

SDA

9.6.2026 - 10:42

Zugo sorpassa Ginevra come Cantone più «generoso». (Foto simbolica)
Zugo sorpassa Ginevra come Cantone più «generoso». (Foto simbolica)
Keystone

Oltre 6,9 miliardi di franchi circoleranno tra Confederazione e Cantoni nell'ambito della perequazione finanziaria del 2027. Si tratta di 527 milioni in più rispetto a quest'anno, emerge dai calcoli dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) resi noti oggi.

Keystone-SDA

09.06.2026, 10:42

09.06.2026, 11:01

Così come avviene quest'anno, otto Cantoni saranno chiamati alla cassa con Zugo e Ginevra in cima alla lista con rispettivamente 529 e 497 milioni di franchi da versare. Gli altri sono Zurigo, Svitto, Basilea Città, Nidvaldo, Sciaffusa e Appenzello interno.

Gli altri diciotto Cantoni beneficeranno invece della perequazione: il più «fortunato» è Berna che riceverà circa 1,7 miliardi di franchi, seguito dal Vallese con 897 milioni e da Argovia con 709.

Il Ticino riceverà oltre 112 milioni di franchi, mentre i Grigioni ne incasseranno poco più di 220 milioni.

Di questi 6,9 miliardi 5,7 provengono dalla perequazione delle risorse, 900 milioni dalla compensazione degli oneri e 300 dalle misure temporanee. Nel complesso, la Confederazione si assume il 66% dei versamenti, mentre i Cantoni il 34%.

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