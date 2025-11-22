  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Il personale sanitario manifesta a Berna per rafforzare il settore

SDA

22.11.2025 - 15:14

Il personale sanitario è sceso in piazza a Berna per chiedere un rafforzamento del settore.
Il personale sanitario è sceso in piazza a Berna per chiedere un rafforzamento del settore.
Keystone

Almeno 3'000 persone si sono radunate sulla Piazza federale a Berna oggi pomeriggio per manifestare a favore di una rapida attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche. Hanno chiesto condizioni di lavoro eque e un sistema sanitario sicuro.

Keystone-SDA

22.11.2025, 15:14

22.11.2025, 15:17

«Gli applausi non ci riporteranno al lavoro», si legge su uno dei numerosi striscioni. A prendere la parola sono state soprattutto rappresentanti del settore sanitario, ha riferito una giornalista dell'agenzia Keystone-ATS sul posto.

A quattro anni dal sì all'iniziativa sulle cure infermieristiche, i manifestanti hanno criticato il fatto che questioni come la sicurezza dei posti di lavoro e condizioni di lavoro adeguate alle esigenze non siano ancora state risolte. Con una popolazione sempre più anziana, il settore sanitario è sempre più in crisi, hanno affermato nel loro appello.

La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI) e dai sindacati VPOD, Unia e Syna.

I più letti

La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
Una talentuosa sciatrice italiana, partita con il numero 82, batte le svizzere sullo Schlitthorn
Una famiglia americana fugge dal Texas alla Russia... e il papà finisce subito al fronte
L'allenatore delle donne smentisce il medico di fiducia di Lara Gut-Behrami: «Tutte speculazioni»
Ucraina e Usa intendono negoziare il piano di Trump domani a Ginevra

Altre notizie

Svizzera. Per Lisa Mazzone, i Verdi devono avere un seggio del PLR in governo

SvizzeraPer Lisa Mazzone, i Verdi devono avere un seggio del PLR in governo

Dopo il caso a Wil (SG). Berna estende le misure di prevenzione per l'influenza aviaria

Dopo il caso a Wil (SG)Berna estende le misure di prevenzione per l'influenza aviaria

Vertice sul clima. Rösti alla COP30: «Grossi disaccordi nei negoziati»

Vertice sul climaRösti alla COP30: «Grossi disaccordi nei negoziati»

Svizzera. L'Unione sindacale: «I premi di cassa malati non sono più sostenibili per i lavoratori»

SvizzeraL'Unione sindacale: «I premi di cassa malati non sono più sostenibili per i lavoratori»