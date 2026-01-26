  1. Clienti privati
Nel 63% degli alimenti Dai campi alla tavola: i pesticidi arrivano anche nel piatto degli svizzeri

SDA

26.1.2026 - 13:00

Secondo l'autorità la sicurezza è comunque garantita.
Secondo l'autorità la sicurezza è comunque garantita.
Keystone

I pesticidi in Svizzera finiscono anche nel piatto: nel 2024 il 63% dei 405 campioni di alimenti analizzati nell'ambito di un monitoraggio federale presentava residui di prodotti fitosanitari.

Keystone-SDA

26.01.2026, 13:00

26.01.2026, 13:35

Tra questi, dieci campioni hanno superato i limiti massimi consentiti per legge, emerge dal rapporto annuale sul tema pubblicato oggi dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

In sette dei dieci casi non conformi i superamenti erano statisticamente significativi. I prodotti maggiormente interessati sono stati le albicocche e le fragole, in cui sono stati rilevati residui dei pesticidi Captan, Haloxyfop, Iprodione e Spinosad.

L'indagine ha coperto un'ampia gamma di prodotti: oltre alla frutta sono stati campionati ortaggi (ad esempio carote, zucchine e cavoli), come pure cereali e oli vegetali. Le autorità sottolineano peraltro che i limiti massimi sono fissati con un ampio margine di sicurezza rispetto alle soglie di rischio per la salute.

