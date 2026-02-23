  1. Clienti privati
Difesa Martin Pfister: «L'aumento dell'IVA è un sacrificio sostenibile» per aiutare l'esercito

SDA

23.2.2026 - 08:31

Se la proposta venisse rifiutata, la Svizzera si prenderebbe un grosso rischio, ha avvertito Pfister.
L'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) proposto per finanziare le forze armate è una soluzione minima per la sicurezza della Svizzera.

23.02.2026, 08:31

Lo afferma il ministro della difesa Martin Pfister, secondo cui si tratterebbe di un «sacrificio significativo, ma sopportabile» per tutti.

«Stiamo parlando di 80 centesimi su un acquisto di 100 franchi», ha dichiarato il consigliere federale in un'intervista pubblicata oggi dalla «Neue Zürcher Zeitung», sottolineando che altri Paesi europei investono notevolmente di più nella sicurezza.

«Attualmente non siamo sufficientemente equipaggiati», ha osservato. Tutti lo sanno ed è ora di agire, ha continuato l'esponente del Centro.

Dal 2028 31 miliardi

Stando all'ex consigliere di Stato del canton Zugo, se l'aumento verrà rifiutato ci si troverà di fronte a un problema. «Il piano B significherebbe meno sicurezza per la Svizzera. Correremmo un rischio enorme», ha avvertito Pfister.

Secondo il Consiglio federale, la Confederazione avrà bisogno di circa 31 miliardi di franchi a partire dal 2028 per rafforzare la propria sicurezza.

Berna, è stato annunciato a fine gennaio, intende compensare queste spese aggiuntive con un incremento dell'IVA di 0,8 punti percentuali, per un periodo limitato a dieci anni.

Si andrà al voto popolare

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è stato incaricato di definire i dettagli entro la fine di marzo. Il Parlamento dovrebbe poi esaminare la questione il prossimo inverno.

Popolo e Cantoni avranno l'ultima parola, poiché un aumento dell'IVA richiede una modifica costituzionale. La votazione è prevista per l'estate del 2027.

In un sondaggio pubblicato due settimane fa dall'istituto Sotomo per conto del «Blick», il 76% degli intervistati ha dichiarato di essere contrario al progetto.

