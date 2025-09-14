  1. Clienti privati
Dopo l'attacco in Polonia Pfister avverte: «La Svizzera non sarebbe riuscita ad abbattere i droni russi»

Sven Ziegler

14.9.2025

In questa immagine tratta da un video, la polizia e la polizia militare mettono in sicurezza parti di quello che sembra essere un drone abbattuto dalle autorità polacche in un sito a Wohyn, Polonia,
In questa immagine tratta da un video, la polizia e la polizia militare mettono in sicurezza parti di quello che sembra essere un drone abbattuto dalle autorità polacche in un sito a Wohyn, Polonia,
KEYSTONE

L'attacco russo con 19 droni alla Polonia sta destando preoccupazione anche a Berna. Il ministro della difesa Martin Pfister ammette: «La Svizzera non avrebbe avuto alcuna possibilità di respingere un simile attacco».

Sven Ziegler

14.09.2025, 08:13

Hai fretta? blue News riassume per te

  • 19 droni russi sono penetrati nello spazio aereo polacco: la NATO ha reagito con allarme.
  • Il ministro della difesa elvetico Martin Pfister ha spiegato che l'Esercito svizzero non sarebbe stato in grado di riconoscere o abbattere tali droni.
  • Il Consiglio federale ripone le sue speranze nei nuovi caccia F-35 e nel sistema Patriot, la cui consegna è stata però ritardata.
Mostra di più

L'attacco russo alla Polonia con uno sciame di 19 droni è motivo di preoccupazione non solo per la NATO, ma anche per i politici svizzeri.

Mentre alcuni dei missili sono stati abbattuti sulla Polonia, a Berna è rimasta una consapevolezza in particolare: la Svizzera sarebbe indifesa in un simile scenario.

Il ministro della difesa Martin Pfister ha chiarito, a margine della sessione autunnale del Parlamento federale, che l'esercito non sarebbe attualmente in grado di intercettare i droni. «No, i droni non avrebbero potuto essere abbattuti», ha dichiarato Pfister al «Luzerner Zeitung».

Anche i jet da combattimento più potenti dell'aeronautica, gli F/A-18, sono inadeguati a questo scopo: i radar non sono in grado di rilevare tali obiettivi.

Attualmente la Svizzera si affida esclusivamente ai cannoni di difesa aerea M Flab, utilizzati in modo selettivo, ad esempio in occasione del WEF di Davos. Ma la loro gittata di pochi chilometri non è sufficiente per proteggere efficacemente il Paese.

Usati come esca. Polonia colpita da droni russi, «Rischio di guerra mondiale». Ecco quello che si sa finora

Usati come escaPolonia colpita da droni russi, «Rischio di guerra mondiale». Ecco quello che si sa finora

Diversi ritardi nell'approvvigionamento

Pfister vede gli ultimi eventi come una prova della strategia del Consiglio federale in materia di armamenti: «L'F-35 potrebbe respingere questi attacchi di droni, e questo è un altro motivo per cui è così importante per noi».

L'arrivo dei primi jet è previsto per il 2027. Non è chiaro però se la Svizzera riceverà effettivamente tutti i 36 aerei ordinati, dato che i costi stanno aumentando oltre i sei miliardi di franchi inizialmente promessi.

USA-Svizzera. La consegna dei jet da combattimento F-35 procederà come previsto

USA-SvizzeraLa consegna dei jet da combattimento F-35 procederà come previsto

Ci sono ritardi anche nel secondo progetto centrale, i missili Patriot per la difesa aerea terrestre. Sebbene la Svizzera avesse ordinato cinque sistemi nel 2022, gli Stati Uniti stanno dando la priorità alle consegne all'Ucraina.

Resta da vedere se e in che misura questo influirà sul programma svizzero.

Per Pfister una cosa è chiara: la Confederazione deve modernizzare in modo massiccio le sue difese, perché allo stato attuale sarebbe praticamente indifesa contro un attacco coordinato di droni.

Svizzera. Berna firma un contratto per la fornitura di sistemi di difesa antiaerea

SvizzeraBerna firma un contratto per la fornitura di sistemi di difesa antiaerea

