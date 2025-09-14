Dopo l'attacco in PoloniaPfister avverte: «La Svizzera non sarebbe riuscita ad abbattere i droni russi»
Sven Ziegler
14.9.2025
L'attacco russo con 19 droni alla Polonia sta destando preoccupazione anche a Berna. Il ministro della difesa Martin Pfister ammette: «La Svizzera non avrebbe avuto alcuna possibilità di respingere un simile attacco».
Sven Ziegler
14.09.2025, 08:13
Sven Ziegler
Hai fretta? blue News riassume per te
19 droni russi sono penetrati nello spazio aereo polacco: la NATO ha reagito con allarme.
Il ministro della difesa elvetico Martin Pfister ha spiegato che l'Esercito svizzero non sarebbe stato in grado di riconoscere o abbattere tali droni.
Il Consiglio federale ripone le sue speranze nei nuovi caccia F-35 e nel sistema Patriot, la cui consegna è stata però ritardata.
L'attacco russo alla Polonia con uno sciame di 19 droni è motivo di preoccupazione non solo per la NATO, ma anche per i politici svizzeri.
Mentre alcuni dei missili sono stati abbattuti sulla Polonia, a Berna è rimasta una consapevolezza in particolare: la Svizzera sarebbe indifesa in un simile scenario.
Il ministro della difesa Martin Pfister ha chiarito, a margine della sessione autunnale del Parlamento federale, che l'esercito non sarebbe attualmente in grado di intercettare i droni. «No, i droni non avrebbero potuto essere abbattuti», ha dichiarato Pfister al «Luzerner Zeitung».
Anche i jet da combattimento più potenti dell'aeronautica, gli F/A-18, sono inadeguati a questo scopo: i radar non sono in grado di rilevare tali obiettivi.
Attualmente la Svizzera si affida esclusivamente ai cannoni di difesa aerea M Flab, utilizzati in modo selettivo, ad esempio in occasione del WEF di Davos. Ma la loro gittata di pochi chilometri non è sufficiente per proteggere efficacemente il Paese.
Pfister vede gli ultimi eventi come una prova della strategia del Consiglio federale in materia di armamenti: «L'F-35 potrebbe respingere questi attacchi di droni, e questo è un altro motivo per cui è così importante per noi».
L'arrivo dei primi jet è previsto per il 2027. Non è chiaro però se la Svizzera riceverà effettivamente tutti i 36 aerei ordinati, dato che i costi stanno aumentando oltre i sei miliardi di franchi inizialmente promessi.
Ci sono ritardi anche nel secondo progetto centrale, i missili Patriot per la difesa aerea terrestre. Sebbene la Svizzera avesse ordinato cinque sistemi nel 2022, gli Stati Uniti stanno dando la priorità alle consegne all'Ucraina.
Resta da vedere se e in che misura questo influirà sul programma svizzero.
Per Pfister una cosa è chiara: la Confederazione deve modernizzare in modo massiccio le sue difese, perché allo stato attuale sarebbe praticamente indifesa contro un attacco coordinato di droni.