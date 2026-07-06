Il consigliere federale Martin Pfister ha ricevuto oggi la ministra della difesa austriaca Klaudia Tanner. Insieme si sono recati alla Rheinmetall di Zurigo, dove in conferenza stampa hanno evidenziato la cooperazione tra Berna e Vienna in materia di sicurezza.

Nel corso del loro bilaterale i due ministri hanno discusso in particolare delle principali sfide nell'ambito della politica di sicurezza e delle conseguenze in Europa dovute al deterioramento della situazione geopolitica.

Tema centrale della visita di Tanner – iniziata a Berna prima di spostarsi in quel di Zurigo – è stato anche il riarmo e il ruolo che i due Stati neutrali – Austria e Svizzera – possono svolgere in questo contesto nel vecchio Continente, ha dichiarato davanti ai media il responsabile del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

«I due Paesi intrattengono un dialogo regolare e collaborano in centinaia di progetti rilevanti per la sicurezza», ha puntualizzato Pfister davanti ai media, ricordando anche le esercitazioni militari congiunte, come ad esempio «Trias 25», svoltasi lo scorso anno ad Allentsteig, in Austria e alla quale hanno partecipato circa 1'000 militari rossocrociati.

Tra i temi affrontati figuravano inoltre la protezione dello spazio aereo, gli investimenti nei sistemi di difesa contro gli attacchi a lunga distanza, lo scambio di dati sul traffico aereo, la mobilità militare e il promovimento della pace, ha poi indicato il consigliere federale.

Alla Rheinmetall Air Defence di Zurigo, prima di riunirsi davanti ai media, Pfister e Tanner hanno visitato gli impianti dell'azienda e si sono intrattenuti sulle reciproche tecnologie nel settore della difesa terra-aria.

«La visita ha offerto l'occasione per discutere dell'importanza dell'industria degli armamenti per la politica di sicurezza e della cooperazione industriale tra i due Paesi», ha ribadito dal canto suo Tanner.

La Confederazione intende acquistare da Rheinmetall Air Defence un sistema di difesa terra-aria a corta gittata, mentre anche l'Austria fa affidamento sui sistemi dell'azienda per il rinnovamento della propria difesa aerea.

Nel 2025 il Consiglio federale ha approvato la strategia in materia di politica d'armamento, che mira a rafforzare la base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza in Svizzera. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'esercito nonché la capacità di difesa della Svizzera.