  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il Paese ne ha 4 Il consigliere federale Pfister in Belgio per informarsi sugli F-35

SDA

1.12.2025 - 19:09

Il consigliere federale Martin Pfister (a sinistra) e il segretario generale della NATO Mark Rutte.
Il consigliere federale Martin Pfister (a sinistra) e il segretario generale della NATO Mark Rutte.
Keystone

Il consigliere federale Martin Pfister era oggi in Belgio per informarsi sull'introduzione del jet da combattimento F-35 nell'aeronautica militare del Regno.

Keystone-SDA

01.12.2025, 19:09

01.12.2025, 19:12

Da ottobre il Belgio dispone di quattro aerei da combattimento di fabbricazione statunitense. Nell'impiego gode di una grande indipendenza dagli Stati Uniti, ha detto il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) durante una conferenza stampa a Bruxelles.

Lo stesso vale anche per la Svizzera, ha assicurato.

In giornata Pfister ha assistito a un decollo e ha potuto visitare le infrastrutture della base militare di Florennes. Al viaggio hanno partecipato anche il comandante delle Forze aeree elvetiche, il divisionario Christian Oppliger, e il direttore generale dell'armamento Urs Loher.

Erano presenti anche una dozzina di membri del Parlamento. Le domande della delegazione svizzera hanno ricevuto risposte da alti funzionari belgi.

Allentamento della legge su materiale bellico

Pfister ha anche parlato del suo incontro con il segretario generale dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del nord (NATO), Mark Rutte, con cui ha discusso dell'allentamento della Legge federale sul materiale bellico (LMB). L'argomento interessa i partner europei.

È giunto il momento di apportare queste modifiche, ha affermato Pfister. Il Parlamento ne discuterà domani.

Questo adeguamento è necessario per riconquistare la fiducia perduta, ha aggiunto Loher. Il capo dell'armamento ha così fatto riferimento alla situazione attuale: a causa della severità imposta dal diritto elvetico, diversi Stati europei non acquistano più armamenti dalla Svizzera.

Il consigliere federale ha inoltre discusso con Rutte degli sviluppi della collaborazione tra la Svizzera e la NATO. L'attuale individually tailored partnership programme (ITPP, letteralmente programma di partenariato personalizzato, che si prefigge di rafforzare la gestione civile delle crisi in Europa) è vicino alla scadenza.

Ora si tratta di avviare un nuovo ITPP della durata di quattro anni.

I più letti

Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
Ostapenko, regina del Roland Garros, vende oggetti usati per pochi franchi. Che succede?
Glenn Close: «Sono cresciuta in una setta in Svizzera». Il racconto choc dell'attrice
WhatsApp sta bloccando gli utenti su larga scala, ecco come
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia

Altre notizie

Parlamento. Il grigionese Stefan Engler eletto presidente del Consiglio degli Stati

ParlamentoIl grigionese Stefan Engler eletto presidente del Consiglio degli Stati

Deceduto in ottobre. Andrea Caroni omaggia la figura del ticinese Franco Masoni al Consiglio degli Stati

Deceduto in ottobreAndrea Caroni omaggia la figura del ticinese Franco Masoni al Consiglio degli Stati

Parlamento. Pierre-André Page eletto presidente del Consiglio nazionale

ParlamentoPierre-André Page eletto presidente del Consiglio nazionale