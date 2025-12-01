Il consigliere federale Martin Pfister (a sinistra) e il segretario generale della NATO Mark Rutte. Keystone

Il consigliere federale Martin Pfister era oggi in Belgio per informarsi sull'introduzione del jet da combattimento F-35 nell'aeronautica militare del Regno.

Keystone-SDA SDA

Da ottobre il Belgio dispone di quattro aerei da combattimento di fabbricazione statunitense. Nell'impiego gode di una grande indipendenza dagli Stati Uniti, ha detto il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) durante una conferenza stampa a Bruxelles.

Lo stesso vale anche per la Svizzera, ha assicurato.

In giornata Pfister ha assistito a un decollo e ha potuto visitare le infrastrutture della base militare di Florennes. Al viaggio hanno partecipato anche il comandante delle Forze aeree elvetiche, il divisionario Christian Oppliger, e il direttore generale dell'armamento Urs Loher.

Erano presenti anche una dozzina di membri del Parlamento. Le domande della delegazione svizzera hanno ricevuto risposte da alti funzionari belgi.

Allentamento della legge su materiale bellico

Pfister ha anche parlato del suo incontro con il segretario generale dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del nord (NATO), Mark Rutte, con cui ha discusso dell'allentamento della Legge federale sul materiale bellico (LMB). L'argomento interessa i partner europei.

È giunto il momento di apportare queste modifiche, ha affermato Pfister. Il Parlamento ne discuterà domani.

Questo adeguamento è necessario per riconquistare la fiducia perduta, ha aggiunto Loher. Il capo dell'armamento ha così fatto riferimento alla situazione attuale: a causa della severità imposta dal diritto elvetico, diversi Stati europei non acquistano più armamenti dalla Svizzera.

Il consigliere federale ha inoltre discusso con Rutte degli sviluppi della collaborazione tra la Svizzera e la NATO. L'attuale individually tailored partnership programme (ITPP, letteralmente programma di partenariato personalizzato, che si prefigge di rafforzare la gestione civile delle crisi in Europa) è vicino alla scadenza.

Ora si tratta di avviare un nuovo ITPP della durata di quattro anni.