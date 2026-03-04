  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nel 2025 Più donne dirigenti nelle aziende svizzere

SDA

4.3.2026 - 18:00

Ai piani alti oltre una persona su quattro è donna.
Ai piani alti oltre una persona su quattro è donna.
Keystone

Aumenta in Svizzera la quota di donne in posizioni dirigenziali, perlomeno in un'ottica di lungo periodo.

Keystone-SDA

04.03.2026, 18:00

04.03.2026, 18:17

Nel 2025 essa si è attestata al 28,7% nelle direzioni e al 25,0% nei consigli di amministrazione (Cda), a fronte di rispettivamente 25,7% e 22,2% registrati dieci anni prima, nel 2015. In confronto al 2024 si registra per contro solo una lieve incremento, di 0,3 punti percentuali in entrambi gli ambiti.

È quanto emerge da un'analisi sui dati del registro di commercio pubblicata da Crif, società attiva nel campo dell'azione antifrode, dei controlli di solvibilità e dell'informazione per aziende e privati.

Con una quota del 30,7% Glarona è il cantone che presenta la più alta percentuale di donne nelle direzioni, seguito da Zurigo, Argovia e Turgovia (tutti 30,2%). Nella parta bassa di una classifica comunque corta si trovano Grigioni (27,5%, +0,3 punti in un anno) e Ticino (26,8%, +0,2 punti); chiudono Friburgo (25,8%) e Zugo (25,6%). Se si sposta invece l'attenzione sui Cda, il Ticino (23,8%, +0,1 punti) si attesta al 21esimo posto e i Grigioni (24,7%, +0,3 punti) al 15esimo, in una graduatoria aperta da Basilea Città (26,7%) e chiusa da Zugo (19,8%).

La presenza di donne nei piani alti aziendali varia anche sensibilmente a seconda del settore economico. I rami dei servizi personali (63%), come ad esempio saloni di parrucchiere e centri estetici, delle confezione di articoli di abbigliamento (54%) e dei servizi veterinari (52%) vedono una predominanza femminile nelle direzioni.

I più letti

Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
Trump tradisce i MAGA: «Si era detto basta guerre». Ecco le promesse mai mantenute
Blackout totale in Iran, che cambia strategia coi suoi missili - 5'200 gli svizzeri bloccati in Medio Oriente

Altre notizie

Consiglio nazionale. Il Nazionale dice «no» alle proposte di nuove entrate per alleggerire il bilancio

Consiglio nazionaleIl Nazionale dice «no» alle proposte di nuove entrate per alleggerire il bilancio

Un nuovo record. Battuta all'asta la targa più costosa di sempre in Svizzera: ecco quant'è stata pagata

Un nuovo recordBattuta all'asta la targa più costosa di sempre in Svizzera: ecco quant'è stata pagata

La denuncia della FRC. Nei supermercati svizzeri ci sono troppi prodotti «nocivi» alle casse

La denuncia della FRCNei supermercati svizzeri ci sono troppi prodotti «nocivi» alle casse