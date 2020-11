Più informatica alla SUP dei Grigioni

I corsi prenderenno il via nel 2021 gr.ch

La Scuola universitaria professionale (SUP) dei Grigioni a partire dal 2021 proporrà un nuovo ciclo di studi in scienze computazionali e scienza dei dati. In questo modo, comunica il Governo retico, si vuole consolidare l’offerta nel settore informatico. La formazione sarà orientata all’attività professionale. I diplomati saranno abilitati a lavorare come scienziato di dati, ingegnere di simulazione o ingegnere di software. Il nuovo ciclo di studi va nella direzione degli obiettivi fissati dal Governo sul settore formativo e della ricerca nei Grigioni, così come la trasformazione digitale nel cantone.