La Città ha infatti annunciato, giovedì, un rafforzamento delle misure di sicurezza nell’area dell’evento e la delimitazione degli accessi. È' ora pertanto vietato introdurre bottiglie di vetro, lattine, oggetti contundenti, spray al pepe, petardi, fuochi d’artificio e tutti gli oggetti classificati come armi, come si legge in un comunicato. Per quanto riguarda le bevande, si potranno consumare solo quelle acquistate presso gli esercenti di Lugano Marittima. La violazione di queste disposizioni può comportare la confisca degli oggetti e l’allontanamento dall’evento.