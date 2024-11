Il consigliere agli Stati Daniel Jositsch (PS/ZH) è stato eletto presidente della Piattaforma socialista del PS svizzero e prenderà il posto del sindaco di Bienne (BE) Erich Fehr. (Foto d'archivio) Keystone

L'iniziativa popolare «per il futuro» promossa dalla Gioventù socialista (GISO) è ritenuta «populista» e quindi respinta dalla Piattaforma riformista del PS. È quanto deciso durante un'assemblea generale straordinaria tenutasi ieri a Zurigo.

Come si evince da una nota odierna dei socialisti liberali del PS, che ieri hanno anche nominato il loro nuovo presidente, il consigliere agli Stati Daniel Jositsch (PS/ZH), l'iniziativa denominata «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)» è stata respinta all'unanimità ed è stata considerata «mal concepita» e «dannosa per la piazza economica svizzera».

Il testo, che era stato depositato nel mese di febbraio a Berna con 140'000 firme, se accettato avrebbe un effetto retroattivo che dovrebbe essere respinto se si considera lo Stato di diritto. L'iniziativa manca inoltre di elementi essenziali che garantirebbero l' esistenza e la continuità delle imprese.

I «socialisti liberali nel PS Svizzero», che rappresentano l'ala destra del partito, ritengono l'aliquota fiscale proposta dai giovani socialisti «proibitiva» e che vada considerata «confiscatoria», continua il comunicato. «In sintesi, si tratta di un'iniziativa populista che punta soprattutto alla spettacolarizzazione».

L'iniziativa «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)» chiede l'introduzione di un'imposta di successione del 50% sui patrimoni di 50 milioni di franchi o più. Il testo prevede anche misure per prevenire l'elusione fiscale, in particolare l'emigrazione dalla Svizzera. Le misure dovrebbero entrare in vigore retroattivamente al giorno della votazione. Anche il Consiglio federale si è espresso contro l'iniziativa.

